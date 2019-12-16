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Japonlardan Karacabey’e yatırım hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 17:01 | Son Güncelleme

Ziraî üretimde Türkiye’nin önde gelen bölgelerinden biri olan Karacabey, bu alanda dünyanın önde gelen sanayi kuruluşlarının da dikkatini çekmeye devam ediyor.Sahip olduğu verimli tarım arazileri ile geçmişten bu yana ülkemizin en önemli üretim üslerinden biri olan Karacabey, dünyanın en büyük ziraî üreticilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Japonlardan Karacabey’e yatırım hamlesi

Ziraî üretimde Türkiye’nin önde gelen bölgelerinden biri olan Karacabey, bu alanda dünyanın önde gelen sanayi kuruluşlarının da dikkatini çekmeye devam ediyor.
Sahip olduğu verimli tarım arazileri ile geçmişten bu yana ülkemizin en önemli üretim üslerinden biri olan Karacabey, dünyanın en büyük ziraî üreticilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Karacabey Belediyesi’nin, ilçede tarıma dayalı sanayinin gelişimi adına gerçekleştirdiği girişimler ve verdiği desteklerden iyi sonuçlar elde edilirken, ilçe adına çok güzel bir haber de Japonlardan geldi. Türkiye’de sebze ve çiçek tohumu tesisi kurmak için ülkenin pek çok yerini gezerek incelemelerde bulunan Japonya’nın en büyük tohum üreticilerinden TAKİ firması, verimli toprakları ve coğrafi avantajlarının etkisiyle Karacabey’de karar kıldı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Japon iş adamı Yukihiro Saito’yu ağırladı. Görüşmede, Japon firmasının Karacabey’e gelmesinde ve yatırım yapması noktasında aracılık rolünü üstlenen, aynı zamanda ilçede çiftçilikle uğraşan Naip Tezyener ve Sadettin Tezyener de yer aldı.
İlçedeki ziraî faaliyetleri daha da iyileştirmek adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ortaya koyduğumuz 3T vizyonunun bir ayağını da tarım kapsıyor. Bu noktada, ilçemizdeki verimli toprakların korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Japonya’nın alanında en büyük firmalarından birinin Karacabey’de tesis yatırımı yapması ilçemiz adına gurur verici. Bu tür firmaların daha da çoğalmasıyla Karacabey, tarımsal üretimde ülkemizin öncüsü haline gelecek” dedi.
Başkan Özkan, tohum sektöründe dünyanın en büyük firmalarından birine daha ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, “Bu dönemde birçok yeni yatırım sayesinde ve 3T vizyonumuz ile büyük Karacabey yürüyüşümüz devam edecektir” dedi.

Japonlardan Karacabey’e yatırım hamlesi

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