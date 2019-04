Japonların 5S projesi ile temizliği ve düzeni öğrenecekler

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de Bayraklı İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Japon Ministry of Economy Trade and Industry işbirliği ile sürekli tertip, temizlik ve düzen amaçlayan bir Japon kuralı olan 5S tekniği, 5 farklı okulda uygulanmaya başlanacak. Türkiye’de ilk defa ‘Halk 5S’ projesi adıyla başlatılan uygulama kapsamında öğrenciler okullarda temizlik, fidan dikimi, duvar boyama, cam silme, merdivenlere yön bandı yapıştırma gibi etkinlikler yaparak tertip ve düzeni sağlayacak. Bayraklı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nda gerçekleşen açılış töreninde, 5 gruba ayrılan öğrenciler okulda çeşitli etkinlikler yaparak projeye ilk adımını attı.

Bayraklı İlçe Eğitim Müdürlüğü ile Japon Ministry of Economy Trade and Industry ve The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) işbirliği ile başlatılan ‘Halk 5S’ projesinin açılış töreni Bayraklı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nda gerçekleşti. Proje, Japonya’da 1950’lerde ortaya çıkmış yaygın bir teknik olan ve kaliteli bir çalışma ortamı yaratma amacı taşıyan, Japonca Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (Ayıklama, Düzen, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin) kelimelerinin slogan haline getirilmiş hali olan 5S kuralını Türkiye’deki okullarda yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Etkinlik kapsamında Bayraklı'daki 5 okulda farklı renklerde formalar giyerek 5 gruba ayrılmış olan öğrenciler, okul bahçesini temizleyecek, ağaç dikimi yapacak, okul duvarlarını boyayarak renklendirecek, merdivenlere yön bantları yapıştıracak ve okul camlarını silerek temizlik yapacak. Her seferinde farklı gruplarda yer alacak olan öğrenciler, bu sayede temizliği ve düzeni sürekli hale getirmeyi öğrenecek.

PROJENİN AÇILIŞI TÖRENLE YAPILDI

5 ortaokul ve lisede uygulanan projenin açılış törenine; Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Güner, Clean Up Japan Association yöneticilerinden Yoshihito Tanaka San ve Yisuzu Tanaka San, AOTS Romanya Başkanı Julien Bratu, AOTS Türkiye Başkanı Tayfun Çaylan, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Müdürü Nazmiye Güçlüoğulları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bayraklı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Bayraklı Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı zeybek ve dans gösterileri konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Açılış konuşmasını yapan AOTS Türkiye Başkanı Tayfun Çaylan, "Bir telefon görüşmesi ile bu projeyi hayal ettiğimizi konuştuk ve bugün buradayız. İnanılmaz bir keyif bu, Türkiye’de ilk defa yapılacak. Buradaki temel amacımız; aslında bizim genlerimizde olan temizliğin, doğamızın ve kültürümüzün bir parçası olduğunu, öğrencilerimize ve toplumumuza yansıtabilmek ve sürekliliğini sağlamak. Temizliğin ve düzenin aslında toplumdaki her bireyin sorumluluğu olduğunu hissettirebilmek. Umarım bugün yaptığımız ilk eylem göle atılan bir taş gibi yayılarak çok daha geniş alanlara ulaşır" dedi.

BİRÇOK ÜLKEDE DÜZENLENEN PROJE TÜRKİYE’DE İZMİR’DEN BAŞLADI

Proje kapsamında yapılan etkinliklerden bahseden Bayraklı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Müdürü Nazmiye Güçlüoğulları, "Halk 5S projesi, hayatımızın her alanında tertip, düzenleme, ayıklama, fazlalıkları bir kenara atmayı amaçlıyor. Bunu Japonya ve Romanya ortaklığında okulumuzda gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de ilk kez okulumuzda gerçekleşiyor olması bizim için büyük bir mutluluk. Öğrencilerimiz 5 farklı ekibe ayrıldılar ve severek görevlerini yapmaktalar. Temizlik, ağaç dikme, cam silme, merdivenlere yön bantları yapıştırma, duvar boyama ekibi etkinliklerini gerçekleştiriyor. Kurduğumuz bu ekipler sürekli hale gelecek, şuan Bayraklı’da sadece 5 okulda fakat önümüzdeki yıl bizim öncülüğümüzde diğer okullarda da devam edecek. Kendi özel hayatımızda da bahar geldiğinde dolapları temizleriz, düzenleriz, temizleriz, evlerin bahçesine çeki düzen veririz. Halk 5S projesi sadece okullarda, fabrikalarda ve işletmelerde değil hayatın her alanında uygulanması gereken bir felsefedir" diye konuştu.

'DÜNYANIN FARKLI YERLERİNİ GÜZELLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Clean Up Japan Association yöneticilerinden Yoshihito Tanaka San, "Biz bu etkinliği 1950 yılından beri Japonya’daki şehirlerde, okullarda ve şirketlerde gerçekleştiriyoruz. Japonya çok güzel ve temiz bir ülkedir ve biz de dünyanın farklı yerlerini bu şekilde güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl etkinliğimize toplam 10 bin 150 kişi katılım sağlamakta. Etkinlikler sayesinde şehirlerimiz, okullarımız ve şirketlerimiz çok güzel gelişim gösterdiler. İtalya, Brezilya ve Tayland’da bu etkinliği gerçekleştirdik. Türkler ve Japonlar olarak geçmişten gelen çok güzel dostluklarımız var. İran-Irak savaşı sırasında Türkler bize çok yardımcı olmuştu. Bu etkinliği şimdi de Türkiye’de gerçekleştirecek olduğumuz için çok mutluyum" diye konuştu.

AOTS Romanya Başkanı Julien Bratu ise, "Bu güzel yeşil şehre beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Halk 5S projesine 5 yıl önce başladık. Biz Romanya’da bu projeyi temizlik ve eğitim olarak uyguladık. Temizlik ile çevremizde düzen ve arkadaşıklar oluşturabiliriz. Romanya’da bu projeyi 9 farklı ilde düzenledik. İş adamları ve öğrenciler ile bir sinerji oluşturmaya çalıştık ve başarılı olduk" dedi.

