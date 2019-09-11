Japonların altı asırlık sanatını Türkiye'ye taşıdı

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan ahşap ustası Erol Başsay, ana vatanı olan Japonya'da sürgülü kapı, bölme, travers ve diğer iç tesisat ile süslemelerde kullanılan "kumiko" sanatından eserler üretiyor.

Japonya'da 1400'lü yıllarda İmparator Nikko'nun yaptırdığı Toshogu mabedinin inşasında ahşap kullanılarak yapılan süslemeler ile ortaya çıkan kumiko, günümüzde bu ülkede halen yaşlı ustalar tarafından icra ediliyor.

Ağaç işleme sanatı olarak tanımlanan kumiko eserlerin yapımında çivi ve yapıştırıcı kullanılmıyor.

İnce ince kesilen orta sertlikteki ağaç parçalarının birbirine geçirilmesi yöntemiyle ortaya çıkan bu sanatla masa, sehpa, abajur, ahşap bölme gibi eşyalar ayrı bir ustalıkla yapılıyor.

Daha önce 18 yıl basketbol kulüplerinde altyapı antrenörlüğü yapan Erol Başsay, 2014'te merak sardığı kumiko ile 4 senedir profesyonel olarak ilgileniyor.

- "Aklınıza gelebilecek her alanda kullanılıyor"

Erol Başsay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce Edremit'e yerleşmesinin ardından el sanatlarına merak sardığını söyledi.