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Japonya, ABD ve Fransa'dan Çin'e karşı ortak tatbikat!

26.04.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin (GSDF) ülkenin güneybatısında, Fransa ve ABD ile 'Çin'e karşı' büyük çaplı ortak tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

Japonya, ABD ve Fransa'dan Çin'e karşı ortak tatbikat!

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneybatısındaki Kyuşu'da 11-17 Mayıs'ta Fransa ve ABD ile ortak tatbikat düzenlenmesinin planladığını açıkladı.

Üç ülkenin kara kuvvetlerinin ilk kez büyük çaplı bir ortak tatbikat düzenleyeceğine dikkati çeken Kişi, "Fransa, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunu paylaşıyor" dedi.

Bakan Kişi, "Uzak adaların korunması kapsamında Japonya, ABD ve Fransa arasında iş birliğini güçlendirerek GSDF'nin taktik ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Meskun mahalde muharebe ile çıkarma harekatı birliklerini kapsayacak ortak tatbikat, Kyuşu bölgesinde GSDF'ye ait Kirişima eğitim üssü ile Ainoura askeri kampında gerçekleştirilecek.

Kyodo ajansının haberinde, Hint Okyanusu ile Güney Pasifik bölgelerinde toprak parçaları bulunan Fransa'nın, Hint-Pasifik'te stratejik menfaatlere sahip olduğu iddia edildi.

SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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Çin Japonya

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