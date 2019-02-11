Japonya ABD'nin Dünya Bankası başkan adayına olumlu bakıyor

Japonya, ABD'nin Dünya Bankası başkanlığına aday gösterdiği Hazine Bakanlığı Müsteşarı David Malpass'ın göreve gelmesine olumlu baktığını açıkladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Bankası başkanlığına aday gösterdiği Malpass ile Tokyo'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Malpass'ı "güçlü bir aday olarak değerlendirdiğini" belirtti.

Aso, Dünya Bankasının en büyük ikinci bağışçısı konumunda olan Japonya'nın, bankanın kalkınma konusunda önceliğini Çin ve Hindistan gibi hızlı büyüyen ülkelerden kredi ihtiyacı daha fazla olan gelişmekte olan ülkelere kaydırması gerektiği görüşünde olduğunu vurguladı.

Malpass'a açık destek vermekten kaçınan Aso, bankanın 14 Mart'a kadar adaylıkları kabul edeceğine dikkat çekerek "Kimlerin ortaya çıkacağını görmek gerek." dedi.

ABD Hazine Bakanlığında uluslararası ilişkilerden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Malpass, ABD ile Çin arasında gümrük vergilerinin karşılıklı olarak artırılmasıyla başlayan ticaret savaşında, Çin'e karşı tavizsiz bir tutum benimsenmesini savunan bir isim olarak biliniyor.

Kalkınma kredilerine odaklanan, 189 ülkenin ortak olduğu Dünya Bankasının başkanlığını genelde Amerikalı ekonomi bürokratları ve siyasetçiler yürütüyor. Kamu finansmanına ve makroekonomik istikrara odaklanan Uluslararası Para Fonunun (IMF) başında ise genelde Avrupalı bir isim bulunuyor.

