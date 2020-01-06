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  4. Japonya Adalet Bakanı Mori’den Ghosn talimatı

Japonya Adalet Bakanı Mori’den Ghosn talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 00:34 | Son Güncelleme

Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn’un ülkeden kaçışının ardından, giriş-çıkış işlemleriyle ilgili kontrollerin daha da sıkılaştırılması yönünde talimat verdiğini söyledi.Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a kaçan ve yaptığı açıklamalarla dikkatleri Japonya adalet sistemine çeken eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn’un firarına ilişkin Japonya Adalet Bakanı Masako Mori’den açıklama geldi.

Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn’un ülkeden kaçışının ardından, giriş-çıkış işlemleriyle ilgili kontrollerin daha da sıkılaştırılması yönünde talimat verdiğini söyledi.

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a kaçan ve yaptığı açıklamalarla dikkatleri Japonya adalet sistemine çeken eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn’un firarına ilişkin Japonya Adalet Bakanı Masako Mori’den açıklama geldi. Mori, Japonya’da cezai prosedürlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak için mümkün olan her önlemi alacaklarını belirterek, ülkeye giriş çıkışların daha da sıkı denetlenmesi için göçmenlik bürosu ve ilgili birimlere talimat verdiğini söyledi.

Ghosn’un ülkeyi terk etmesine ilişkin resmi bir kayıt olmadığını yineleyen Mori, çıkışın yasadışı olarak yapılmış olmasının üzücü olduğunu kaydetti. Japonya’nın yargı sisteminin temel insan haklarını gözeterek, uygun prosedürler altında adaleti aradığının altını çizen Mori, ev hapsindeki bir şüphelinin adaletten kaçmasının kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.

Kayıt bulunamamıştı
Japonya’dan sürpriz firarı ile ülke ve dünya kamuoyunun dikkatini Japonya adalet sistemine çeken Ghosn’un kaçışı güvenlik zafiyeti eleştirilerini de beraberinde getirmiş, Ghosn’un Japonya’dan ayrıldığına dair resmi kayıt bulunamaması tartışmalara neden olmuştu.

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