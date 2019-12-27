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  4. Japonya Aden Körfezi'ne asker gönderiyor

Japonya Aden Körfezi'ne asker gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 11:52 | Son Güncelleme

Takanami sınıfı muhrip gemi ve 260 personelden oluşacak görev gücü, 2020 Şubat'ta bölgeye hareket edecek

Japonya'da hükümet deniz ticaret yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla Ortadoğu'ya asker gönderilmesi kararı aldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu, Japon Öz Savunma Deniz Kuvvetlerine bağlı görev gücünün Aden Körfezi'ne gönderilmesine onay verdi.

Görev gücü, helikopter taşıyabilen Takanami sınıfı muhrip gemi ve 260 personelden oluşacak. Muhribe halen Cubuti'de korsanlığı önleme faaliyetleri için konuşlu bulunan "P-3C Orion" model iki deniz gözetleme uçağı eşlik edecek.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Suga Yoşihide, görev gücünün faaliyetinin deniz ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması için istihbarat ve keşifle sınırlı olacağı, bu yüzden parlamentonun onayına gerek olmadığı belirtti.

Savunma Bakanı Taro Kono, hazırlıklara başlanması için Öz Savunma Kuvvetlerine talimat verdi. Görev gücünün 4 haftalık eğitimin ardından 2020 Şubat'ta yola çıkacağı kaydedildi.

Japonya son dönemde ABD ile İran arasında Basra Körfezi ve çevresindeki gerginliklerin gemi ticaretini tehdit etmesinden endişe duyuyor.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında 13 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran karşılıklı birbirini suçlamıştı.

ABD olayın ardından bölgede "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunmuş, ancak İngiltere haricinde Avrupa ülkelerinden olumlu yanıt alamamıştı. İran ile dostane ilişkilerini bozmak istemeyen Japonya'da koalisyona katılması teklifini geri çevirmişti.

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