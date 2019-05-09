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Japonya Baş Kabine Sekreteri Suga ABD yolcusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Japonya Baş Kabine Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek üzere ABD’ye gidiyor.Japonya Baş Kabine Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek üzere 4 günlüğüne ABD’ye gidecek.

Japonya Baş Kabine Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek üzere ABD’ye gidiyor.
Japonya Baş Kabine Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek üzere 4 günlüğüne ABD’ye gidecek. Perşembe Japonya’dan ayrılacak olan Suga’nın gündeminde, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorunu, Okinawa’daki ABD üssünün taşınma süreci ve Kuzey Kore’de "nükleersizleşme" konuları yer alacak.

Yakın işbirliğine devam
Suga’nın, gerçekleştireceği görüşmelerde geçtiğimiz cumartesi kısa menzilli bir füze denemesi gerçekleştirdiği belirtilen Kuzey Kore’nin nükleersizleşme sürecinin nasıl devam edeceği konusunu ele alması ve Kuzey Kore’nin tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik ABD ile sürdürülen yakın işbirliğini yeniden teyit etmesi bekleniyor.

Abe’nin düşüncesini aktaracak
Başbakan Shinzo Abe’nin Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununu çözmek için ön şart olmadan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme niyetini de ABD’li yetkililere aktarmayı planlayan Suga’nın, konunun hızlı çözümü için ABD’den destek isteyeceği belirtiliyor.

Sürpriz ziyaret
4 günlük gezisi kapsamında New York’ta Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının durumu hakkında bir de sunum gerçekleştireceği ön görülen Suga’nın ziyareti, Japon kamuoyunda sürpriz olarak nitelendi.
Japonya’da, hükümet kriz yönetiminden de sorumlu olan baş kabine sekreterinin görevlerini bırakarak resmi geziye çıkması "nadir" olarak görülüyor. Suga’nın son resmi gezisi yaklaşık üç buçuk yıl önceydi.

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