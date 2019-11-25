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Japonya Başbakanı Abe, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:27 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya’da bir araya geldi.Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Japonya’nın başkenti Tokyo’da bugün bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya’da bir araya geldi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Japonya’nın başkenti Tokyo’da bugün bir araya geldi. Görüşmede Abe, Wang’a Japonya-Çin ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Abe, ayrıca önümüzdeki ay Çin ve Güney Kore’nin katılımı ile Çin’de gerçekleştirilecek üçlü bir zirveye katılacağını hatırlattı. Zirveyi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in gelecek baharda Japonya’ya yapacağı ziyarete dair Çin’le çalışmak için bir fırsat olarak değerlendirmek istediğini kaydeden Abe, ziyareti Japonya’daki yeni dönemde ikili ilişkiler adına anlamlı kılmak için çalışmak istediğini söyledi.

Olumlu adım çağrısı
Abe ayrıca Çin’i, üzerinde hak iddia ettiği ancak Japonya kontrolünde bulunan Senkaku Adaları konusunda olumlu adımlar atmaya çağırdı. Görüşmede, Çin’de tutuklanan Japon vatandaşının durumu ve Doğu Çin Denizi’nde güvenlik konularının da gündeme geldiği öğrenildi. Abe, Wang’a serbest ve açık bir Hong Kong’un “bir ülke iki sistem” prensibi altında gelişmeye devam etmesinin önemli olduğunu da söyledi.

"İyi ilişkileri sürdürmeliyiz"
Wang ise ülkelerin liderlerinin yürüttüğü çabalar sayesinde ilişkilerin normal bir gelişme seyrinde olduğunu söyledi. Bu seviyeye birçok aşamada ulaşıldığını belirten Wang, iki ülkenin bunu sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Abe’nin sözünü ettiği üçlü zirveye de değinen Wang, kendisinin de zirveyi önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Wang, Başbakan Abe’nin ikili ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğine inandığını da sözlerine ekledi.

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