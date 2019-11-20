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Japonya Başbakanı Abe, en uzun süre görev yapan başbakan oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:58 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, başbakanlık koltuğunda toplam 2 bin 887 güne ulaşarak, Japonya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı oldu.Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bugün görevinde 2 bin 887 güne ulaşarak Japonya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı oldu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, başbakanlık koltuğunda toplam 2 bin 887 güne ulaşarak, Japonya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı oldu.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bugün görevinde 2 bin 887 güne ulaşarak Japonya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı oldu. Yaklaşık yüz yıl önce görev yapan Japonya’nın eski Başbakanı Taro Katsura’nın 2 bin 886 günlük görev rekorunu kıran Abe, ilk kez 2006’da başbakan olmuş ancak sağlık sorunları nedeniyle bir yıl sonra istifa etmişti. Aralık 2012’de göreve geri dönmesinden bu yana ekonomi ve çalışma tarzı reformları üzerine çalışan Abe, çocuk bakımı konusunda devlet desteğini teşvik etmek için de çaba harcadı. Görev süresi boyunca askeri harcamaları artıran ve 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya anayasasını değiştirme hedefinden vazgeçmeyen Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının ülkeye dönüşü için yürüttüğü çalışmalarla da gündeme geldi.

Eleştirilerin odağında
Uzun zamandır başbakanlık koltuğunda oturan Abe, çeşitli yolsuzluk iddiaları ile de kamuoyunun dikkatini çekti. Japonya’da devlete ait bir arazinin Başbakan Şinzo Abe’nin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine çok ucuza verildiği yönündeki iddialarla muhalefetin tepkisini çeken Abe, son olarak ise yüzlerce davetlinin katıldığı bir partiye kendi siyasi yandaşlarını davet ederek, yurttaşların vergilerini israf etmekle eleştirildi.

Yeni rekor yakın
Abe, 24 Ağustos 2020’ye dek başbakanlık görevini sürdürdüğü taktirde, kesintisiz en uzun süre görev yapan başbakan unvanını da elde edecek. Mevcut rekor ise aralıksız 2 bin 798 gün görev yapan eski Başbakan Eisaku Sato’da bulunuyor.

Son rekor bir asır önce
Başbakan Abe’den önce Japonya’nın en uzun görevde kalan başbakanı olarak bilinen Katsura, II. Dünya Savaşı öncesi imparatorluk anayasası altında 1913’e kadar aralıklı olarak Japonya’nın lideri olarak görev yaptı. Toplamda 2 bin 886 gün görev yapan Katsura’nın görev süresi boyunca İngiltere ile bir ittifak kuran Japonya ve Rusya arasında Japonya-Rusya savaşı yapıldı.

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