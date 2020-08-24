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Japonya Başbakanı Abe 'en uzun süreli başbakan" unvanını aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Japonya’da "en uzun süre görev yapan başbakan" unvanını elde eden Başbakan Abe Şinzo, geçen hafta geçtiği sağlık kontrolünü takiben yeniden girdiği ek muayeneler sonrası sağlığıyla ilgili spekülasyonlara karşı görevinin başında olduğunu belirtti.

Japonya Başbakanı Abe 'en uzun süreli başbakan" unvanını aldı

Başbakan Abe, geçen hafta yapılan ve 7 saat süren kapsamlı sağlık kontrolü sonrası başkent Tokyo'nun Şinanomaçi semtindeki Keio Üniversitesi Hastanesi'nde ek muayenelere girdi.

Yaklaşık 4 saat süren ikinci kontrol sonrası Abe, Başbakanlık Ofisi'ne girerken gazetecilerin, sağlığına ilişkin sorularına karşılık görevinin başında olduğu cevabını verdi.

Geçen hafta geçtiği tarama sonrası, ek muayenelere girdiğini ve sağlığına ilişkin hastaneden detaylı brifing aldığını aktaran Abe, "Fiziksel kondisyonuma azami önem göstererek görevimi en iyi şekilde sürdüreceğim." dedi.

"Japonya'nın aralıksız en uzun süre görev yapan başbakanı" unvanını bugün teslim alan Abe, "Siyaset, kaç gün süreyle görevde kalındığı konusuyla değil neleri şimdiye dek başarabildiğimle alakalı. 7 yıl 8 aydır insanlara verdiğim taahhütleri gerçekleştirmeye ve sonuç üretmeye kendimi adadım. Bugüne bu birikimle ulaşabildiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

92 AY REKORU

Hastane kaynakları, her 6 ayda bir sağlık kontrolüne giren Abe'nin, en son haziranda geçtiği rutin kontrole ilave olarak geçen hafta genel bir sağlık taramasına tabi tutulduğunu belirtti.

Ağustos başında haftalık yayımlanan ulusal bir derginin haberinde, 65 yaşındaki Abe’nin geçen ay Başbakanlık Ofisi'nde kan kustuğu savunulmuştu.

Abe, Eylül 2006’da seçildiği ilk başbakanlık görevinden, ülseratif kolit rahatsızlığının nüksetmesi sebebiyle Eylül 2007’de ayrılmıştı.

Görevine Aralık 2012'de yeniden seçilen Abe, yeni bir ilaçla rahatsızlığını yendiğini açıklamıştı.

Abe, 1964-1972'de 92 ay bu görevde kalan Sato Eisaku'nun "Japonya'nın aralıksız en uzun süre başbakanı" unvanını dün egale etmişti.

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