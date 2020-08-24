Japonya Başbakanı Abe 'en uzun süreli başbakan" unvanını aldı

Başbakan Abe, geçen hafta yapılan ve 7 saat süren kapsamlı sağlık kontrolü sonrası başkent Tokyo'nun Şinanomaçi semtindeki Keio Üniversitesi Hastanesi'nde ek muayenelere girdi.

Yaklaşık 4 saat süren ikinci kontrol sonrası Abe, Başbakanlık Ofisi'ne girerken gazetecilerin, sağlığına ilişkin sorularına karşılık görevinin başında olduğu cevabını verdi.

Geçen hafta geçtiği tarama sonrası, ek muayenelere girdiğini ve sağlığına ilişkin hastaneden detaylı brifing aldığını aktaran Abe, "Fiziksel kondisyonuma azami önem göstererek görevimi en iyi şekilde sürdüreceğim." dedi.

"Japonya'nın aralıksız en uzun süre görev yapan başbakanı" unvanını bugün teslim alan Abe, "Siyaset, kaç gün süreyle görevde kalındığı konusuyla değil neleri şimdiye dek başarabildiğimle alakalı. 7 yıl 8 aydır insanlara verdiğim taahhütleri gerçekleştirmeye ve sonuç üretmeye kendimi adadım. Bugüne bu birikimle ulaşabildiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

92 AY REKORU

Hastane kaynakları, her 6 ayda bir sağlık kontrolüne giren Abe'nin, en son haziranda geçtiği rutin kontrole ilave olarak geçen hafta genel bir sağlık taramasına tabi tutulduğunu belirtti.