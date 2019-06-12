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Japonya Başbakanı Abe, İran’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 15:51 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte İran’ın başkenti Tahran’a geldi.İran’da İslam Devrimi’nin gerçekleşmesinden sonra ilk kez İran’a ziyaret için gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Saadat Abad Sarayı’nda görüşeceği belirtildi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte İran’ın başkenti Tahran’a geldi.
İran’da İslam Devrimi’nin gerçekleşmesinden sonra ilk kez İran’a ziyaret için gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Saadat Abad Sarayı’nda görüşeceği belirtildi. İki gün sürecek İran ziyaretinde Japonya Başbakanı’nın yarın sabah İran dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüşeceği açıklandı.
Japonya Başbakanı Abe, ülkesinden ayrılmadan önce başkent Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda gazetecilere açıklama yapmış ve ABD ile İran arasında devam eden gerginlik nedeniyle endişeli olduğunu belirtmişti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bu sabah yaptığı açıklamada, ABD yaptırımları karşısında İran milleti ve hükümetin tek vücut olduğunu ifade etti. Ruhani, "Bugünden itibaren ekonomide olumlu gelişmeler olacak” dedi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin ABD ile İran arasında olası bir müzakereye arabulucu olmak için İran’a ziyaret gerçekleştirdiği belirtiliyor.

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