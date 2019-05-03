Japonya Başbakanı Abe: “Kuzey Kore Lideri Kim ile şartsız görüşmeye hazırım"

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, iki ülke arasında uzun süredir devam eden yanlış anlamayı sona erdirmek için Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile ön şartsız olarak görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, "Kuzey Kore Lideri Kim ile şartsız görüşmeye hazırım" dedi. Abe’nin bu açıklamasının ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da yaptığı görüşmeden sonra gelmesi dikkat çekti. Japonya Başbakanı Abe, Eylül ayında Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ile yaptığı görüşmede Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japonlar meselesini gündeme getirmesi sebebiyle Başkan Trump’a teşekkür etti.

Japonya, onlarca yıl önce Kuzey Kore ajanlarınca Kuzey Koreli ajanlara eğitim vermeleri kaçırılan Japonlar meselesinin çözülmesini görüşmek için ön şart olarak ileri sürüyordu. ABD gibi Japonya da Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programını sonlandırmasını istiyor.

Japonya Başbakanı Abe, Japon gazetesi Sankei ile yaptığı röportajda, "Karşılıklı güvensizliği kırmak” için tek yolun Kuzey Kore Lideri Kim ile şartsız görüşme olduğunu belirterek "Kuzey Kore Lideri’nin ülkesi için en iyisinin nükleer programdan vazgeçmek olduğuna karar verecek bir lider olmasını umuyorum” dedi.

Kuzey Kore 2002 yılında yaptığı açıklamada 1970 ve 1980’lerde 13 Japon’u kaçırdığını açıklamıştı. Japonya 5’i iade edilen 17 vatandaşının kaçırıldığını öne sürdü. Kuzey Kore, 4 Japon’un ülkeye hiç girmediğini belirtirken alıkoyduğu 8 Japon’un ise öldüğünü açıkladı.

Başbakan’ın Abe’nin Kuzey Kore ile şartsız görüşme kararını, bir yıldan fazla süren iki ülke ilişkilerini düzelte çalışmalarının ardından verdiği belirtildi.



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