HABER

Japonya Başbakanı Abe, Orta Doğu’ya gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor.Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini gönderme planı gündemdeki yerini korurken Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edebileceği açıklandı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor.
Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini gönderme planı gündemdeki yerini korurken Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edebileceği açıklandı. Söz konusu gezide Japonya’nın Orta Doğu’ya askeri güç gönderme planının detaylarını muhataplarına anlatması beklenen Abe’nin, gönderilmesi planlanan askeri gücün, ABD öncülüğündeki koalisyondan bağımsız olduğunu da vurgulayacağı tahmin ediliyor. Bu hafta başında İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı ile bir araya gelen Abe’nin, ziyaretleri sırasında Japonya’nın ABD ve İran ile olan yakın ilişkilerine dayanarak bölgedeki gerginliği hafifletmek adına diplomatik çabaları sürdüreceğini de yinelemesi bekleniyor.

Ziyaretin nedeni güvenlik endişesi
Abe’nin ziyaretinde masada olması beklenen Orta Doğu’daki sularda seyir güvenliği sorunu, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde, geçtiğimiz mayıs ve haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford 9 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab’ül Mendep Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Dönemin Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise Japonya’nın ittifaka asker gönderme planının olmadığını belirterek, farklı çözüm yollarının masada olduğu sinyalini vermişti. Son olarak, Japonya’nın ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılmayarak, bölgeye kendi Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini gönderme kararı aldığı kamuoyuna yansımıştı. İran cephesinden gelen açıklamada da hiçbir yabancı gücün bölgedeki huzur ve güvenliği artırmayacağına inanıldığı vurgulanmıştı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
3 belediye başkanı gözaltına alındı!3 belediye başkanı gözaltına alındı!
Bahçeli'nin 'af teklifini' geri çekmesi ne anlama geliyor?Bahçeli'nin 'af teklifini' geri çekmesi ne anlama geliyor?

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar!

Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar!

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
Son dakika! Van'da HDP'li 3 ilçe belediye başkanı gözaltına alındı

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'af teklifini' geri çekmesi ne anlama geliyor?

Bahçeli'nin 'af teklifini' geri çekmesi ne anlama geliyor?

Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM'de kabul edildi! İşte yeni düzenlemeler

Kendisini görüp ayağa kalkmayan çalışana ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Kılıçdaroğlu'ndan "Ceren Özdemir" paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan Ceren Özdemir paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.