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  4. Japonya Başbakanı Abe, Suudi Dışişleri Bakanı Al Suud ile görüştü

Japonya Başbakanı Abe, Suudi Dışişleri Bakanı Al Suud ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 15:38 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile bir araya geldi.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ı ziyaret etmek için ayrıldığı Japonya’dan dün Riyad’a gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Abe, Suudi Dışişleri Bakanı Al Suud ile görüştü

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile bir araya geldi.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ı ziyaret etmek için ayrıldığı Japonya’dan dün Riyad’a gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile bir araya geldi. Görüşmede Orta Doğu’daki yükselen gerilimden derin endişe duyduğunu söyleyen Abe’nin, Japonya’nın diğer ülkelerle birlikte çalışarak gerginliği azaltmak ve bölgede istikrarı sağlamak için diplomatik çabalara ısrarla devam edeceğini ifade ettiği öğrenildi. Abe’nin, Suudi Arabistan ile yakın işbirliğini sürdürme konusundaki isteğini de görüşmede dile getirdiği kaydedildi. Bölgede istikrarı sağlamanın iki ülkenin ortak hedefi olduğunu belirten Bin Ferhan ise Japonya ile işbirliği içinde çalışmaya devam etmek istediğini söyledi.
Görüşmede Abe’nin Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya askeri güç gönderme planı konusunda Bin Ferhan’ı bilgilendirdiği öğrenilirken, Al Suud’un ise Japonya’nın kararını anlayışla karşıladığı ifade edildi.

BAE ve Umman’a gidecek
Orta Doğu’daki ABD - İran eksenli gerginliğin gölgesinde üç ayaklı Orta Doğu turuna Suudi Arabistan’dan başlayan Abe’nin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ı ziyaret etmesi bekleniyor. Orta Doğu’daki gerginlikten derin endişe duyduğunu belirten Abe’nin, bölgede tansiyonu düşürmek için muhataplarına diplomasi çağrısı yapacağı tahmin ediliyor. Japonya’nın Orta Doğu’ya askeri güç gönderme kararı da, Abe’nin Orta Doğu turunun bir diğer sebebi olarak gösteriliyor.

Japonya Başbakanı Abe, Suudi Dışişleri Bakanı Al Suud ile görüştü

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