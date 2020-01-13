HABER
  4. Japonya Başbakanı Abe, Suudi Kralı Selman ile görüştü

Japonya Başbakanı Abe, Suudi Kralı Selman ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e Japonya’nın Orta Doğu’daki durumu istikrara kavuşturmak için elinden gelen her türlü diplomatik çabayı göstereceğini söyledi.Japonya Başbakanı Shinzo Abe, üç ayaklı Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüştü.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e Japonya’nın Orta Doğu’daki durumu istikrara kavuşturmak için elinden gelen her türlü diplomatik çabayı göstereceğini söyledi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, üç ayaklı Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüştü. Riyad’da gerçekleşen görüşmede Abe’nin, Kral Selman’a Japonya’nın Orta Doğu’daki durumu istikrara kavuşturmak için elinden gelen her türlü diplomatik çabayı göstereceğini ifade etti. Görüşmede Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya askeri güç gönderme kararını da gündeme getiren Abe, askeri misyonun amacı hakkında Selman’a bilgi verdi. Abe ayrıca, bu yıl Suudi Arabistan’ın G-20 zirvesine, Japonya’nın ise olimpiyatlara ev sahipliği yapacağını hatırlatarak 2020’nin iki ülke için de tarihi bir yıl olacağını vurguladı.
Suudi Arabistan’ın reform çabalarından övgüyle söz ettiği kaydedilen Abe, söz konusu çabaların Orta Doğu’da istikrar için gerekli olduğunu belirtti. Abe, enerjinin yanı sıra başka alanlarda da işbirliğinin hızlandırılması konusundaki umudunu da dile getirdi.

İki lider işbirliğinde mutabık kaldı
Kral Selman ise Japonya ile Suudi Arabistan arasında artan işbirliğinden memnun olduğunu belirterek iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın enerji ve diğer alanlarda derinleştirilmesini umduğunu söyledi. Selman ve Abe’nin, iki ülkenin de 2020’de ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerin başarısı için işbirliği içinde çalışma konusunda da mutabık kaldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında çıplak pozAyna karşısında çıplak poz
Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştüBakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu! Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu! MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert tepki

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na çok sert sözler

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na çok sert sözler: Gizli HDP

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Fayiz es-Serrac görüşmesi sona erdi

Dolmabahçe'deki kritik zirve sona erdi

İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye geliyor

Bir ilk! Yarın Türkiye'ye geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.