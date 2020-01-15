Japonya Başbakanı Abe, yeni Umman Sultanı ile görüştü

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Sultan Kabus bin Said’in hayatını kaybetmesinin ardından Umman’ın yeni sultanı olan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said’e başsağlığı dileklerini iletti.

Orta Doğu turunun son durağı olan Umman’a gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Umman’ın yeni sultanı olan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile bir araya geldi. Sultan Kabus bin Said’in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Abe, Japonya halkı ve hükümeti adına Umman’a başsağlığı dileklerini iletti.

Diplomasi trafiği

Başbakan Abe, daha sonra ise Umman Sultanı Özel Temsilcisi Esat Bin Tarık Al Said ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya askeri güç gönderme planından bahsettiği kaydedilen Abe’nin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin konu hakkındaki desteğini aldığını ifade ettiği belirtildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Japonya’nın kararını anlayışla karşılayan Al Said, denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere birlikte çalışma konusunda da Abe ile mutabık kaldı.