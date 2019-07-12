Japonya Başbakanı Abe'den cüzzam hastalarının yakınlarına özür

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, aile bağlarını zedeleyen ve uzun süreli ön yargıya yol açan tecrit politikasına maruz bırakılan cüzzam hastalarının yakınlarından hükümet olarak özür dilediklerini belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Abe açıklamasında, yalnızca eski cüzzam hastalarına değil aynı zamanda onların aile üyelerine karşı da şiddetli ön yargı ve ayrımcılık yapıldığının "zor bir gerçek" olduğunu belirtti.

Abe, "Hükümet, cüzzam hastalarının ve ailelerinin maruz kaldıkları acıları ve sıkıntıları derinlemesine ele alıyor ve içtenlikle özür diliyor." ifadesini kullandı.

- Cüzzam hastalarının yakınlarına tazminat ödenmesi kararı

Kumamoto Bölge Mahkemesi, geçen ay, 1996'a kadar önlenemeyen tecrit politikasının, hastaların ve akrabalarının haklarını ihlal ettiğine hükmederek hükümetin davacılara 370 milyon yen (yaklaşık 19,5 milyon lira) tazminat ödemesine hükmetmişti.

Japonya'da 561 davacının her biri, eğitim, iş ve özel hayatta ayrımcılık ve zorbalık nedeniyle maddi ve manevi 5,5 milyon yen (yaklaşık 300 bin lira) tazminat talep ediyordu.