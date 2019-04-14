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Japonya Başbakanı Abe'den Fukuşima'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

Başbakan Şinzo Abe, 2011 yılındaki deprem ve ardından ortaya çıkan dev dalganın nükleer sızıntıya yol açtığı santralde ve çevresindeki yerleşimlerde incelemelerde bulundu

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2011 yılındaki deprem ve ardından ortaya çıkan dev dalganın nükleer sızıntıya yol açtığı Fukuşima Nükleer Santralini ziyaret etti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Başbakan Abe, deprem ve dev dalganın yol açtığı hasar nedeniyle reaktörlerinden üçünde nükleer sızıntı meydana gelen santralin tasfiyesine ve çevredeki yerleşimlerin yeniden imar edilmesine ilişkin çalışmaları yerinde inceledi.

Santrale ev sahipliği yapan Okuma kasabasının belediye meclis binasının açılış törenine katılan Abe, "Hükümetimiz bu bölgeyi yeniden imar etmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir. Santralin tasfiyesi ve radyoaktif sızıntının giderilmesine ilişkin çabalara öncülük etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

2013 yılından bu yana bölgeyi ilk kez ziyaret eden Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde dünyayı dolaşacak Olimpiyat meşalesinin Japonya'daki yolculuğuna başlayacağı ilk durak olması planlanan Okuma'daki futbol tesisini de ziyaret etti.

Japonya'da geçen hafta Olimpiyat Bakanı Yoşitaka Sakurada, Fukuşima'nın yeniden yapılandırılmasını önemsiz bulduğunu yönündeki ifadeleri nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Sakurada, bir toplantıda yaptığı konuşmada, siyasetin deprem bölgesinin yeniden yapılandırılmasından daha önemli olduğunu söylemesinin ardından gelen tepkiler üzerine Başbakan Şinzo Abe'ye istifasını sunmuştu. Bakanın sözlerinin depremden etkilenenlerin duygularını incittiğini ifade eden Abe istifayı kabul etmiş, Sakurada'yı Olimpiyat Bakanı olarak atadığı için halktan özür dilemişti.

Öte yandan, hükümet, geçen hafta aldığı kararla Fukuşima Nükleer Santralinin bulunduğu Okuma kasabasıyla ilgili 2011'de çıkarılan tahliye emrini kısmen kaldırmış, kasabanın yüzde 40'ını yeniden yerleşime açmıştı.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Uzmanlar sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceğini tahmin ediyor.

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