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Japonya Başbakanı Abe’den G20 temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Haziran ayında Osaka’da yapılacak G20 zirvesinin hazırlıkları kapsamında planlanan Avrupa ve Kuzey Amerika turu için Japonya’dan ayrıldı.Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Haziranda Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi hazırlıkları kapsamında planlanan bir dizi ziyaret için Japonya’dan ayrıldı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Haziran ayında Osaka’da yapılacak G20 zirvesinin hazırlıkları kapsamında planlanan Avrupa ve Kuzey Amerika turu için Japonya’dan ayrıldı.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Haziranda Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi hazırlıkları kapsamında planlanan bir dizi ziyaret için Japonya’dan ayrıldı. Fransa, İtalya, Slovakya, Belçika, ABD ve Kanada’yı ziyaret etmesi beklenen Abe, bu ülkelerin liderleriyle görüşecek.

Notre Dame gündemi
Abe’nin, Fransa programı çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek Paris’teki yangında zarar gören Notre-Dame Katedrali’ni yeniden inşa etme çabaları için destek sunması bekleniyor. Abe ve Macron’un ayrıca plastik atık sorunu ve sebep olduğu deniz kirliliği de dahil olmak üzere G20 zirvesinde gündeme gelmesi beklenen konular hakkında görüş alışverişinde bulunacakları öğrenildi.

Kuzey Kore de masada
ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşecek olan Abe’nin gündeminde, ilerleme kaydedilemeyen ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinin ardından Kuzey Kore’nin nükleersizleşme süreci konusunun da yer alacağı belirtildi. İki liderin, geçen hafta başlayan Japonya-ABD ticaret müzakerelerinin sonraki turuna nasıl devam edileceğini de tartışması bekleniyor.

Kritik günden önce dönecek
Başbakan Abe’nin, İmparator Akihito’nun tahtı veliaht prensi Naruhito’ya devredeceği gün olan 30 Nisan’dan bir gün önce Japonya’ya geri döneceği belirtildi.

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