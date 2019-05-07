Japonya Başbakanı Şinzo Abe, kaçırılan Japon vatandaşları konusunu çözüme kavuşturmak için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile koşulsuz müzakereye hazır olduğunu belirtti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre Başbakan Abe, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore yönetimi ile kaçırılan Japon vatandaşları ve diğer ikili sorunlara çözüm bulunması konusunda mutabık olduklarını ifade etti.

Abe, "Kaçırılan vatandaşlar konusunu çözüme kavuşturmak için Başkan Kim ile bizzat görüşmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Abe'nin koşulsuz müzakere sözleri, Japonya'nın Kuzey Kore ile müzakere için 1970'ler ve 1980'lerde kaçırılan Japon vatandaşların iadesi konusunda güvence verilmesini isteyen önceki tavrında değişikliğe işaret ediyor.

Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Abe'nin sözlerinin Kuzey Kore politikasında değişiklik anlamına mı geldiğine ilişkin sorusu üzerine, 2002 yılında imzalanan ortak deklarasyonla belirlenen çerçevenin iki ülke ilişkilerine halen temel oluşturduğunu belirtti.