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Japonya Başbakanı Abe'den Kim'e "koşulsuz müzakere" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Şinzo Abe: - "Kaçırılan vatandaşlar konusunu çözüme kavuşturmak için Kim ile bizzat görüşmeye hazırım"

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, kaçırılan Japon vatandaşları konusunu çözüme kavuşturmak için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile koşulsuz müzakereye hazır olduğunu belirtti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre Başbakan Abe, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore yönetimi ile kaçırılan Japon vatandaşları ve diğer ikili sorunlara çözüm bulunması konusunda mutabık olduklarını ifade etti.

Abe, "Kaçırılan vatandaşlar konusunu çözüme kavuşturmak için Başkan Kim ile bizzat görüşmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Abe'nin koşulsuz müzakere sözleri, Japonya'nın Kuzey Kore ile müzakere için 1970'ler ve 1980'lerde kaçırılan Japon vatandaşların iadesi konusunda güvence verilmesini isteyen önceki tavrında değişikliğe işaret ediyor.

Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Abe'nin sözlerinin Kuzey Kore politikasında değişiklik anlamına mı geldiğine ilişkin sorusu üzerine, 2002 yılında imzalanan ortak deklarasyonla belirlenen çerçevenin iki ülke ilişkilerine halen temel oluşturduğunu belirtti.

Suga, iki ülkenin deklarasyon uyarınca nükleer ve füze denemeleri, kaçırılan vatandaşlar ve ilişkilerin normalleşmesi için kapsamlı bir anlaşma arayışında olma sözünü verdiğini hatırlattı.

- Kuzey Kore tarafından kaçırıldığı iddia edilen Japon vatandaşları

Japonya'nın 1970 ve 1980'lerde kaçırıldığını iddia ettiği vatandaşlar, iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri. Japonya, vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğuna inanıyor. Pyongyang yönetiminin bu kişileri, Kuzey Koreli istihbaratçılara Japonca öğretmeleri ve onları casusluk için eğitmeleri amaçlı kullandığı iddia ediliyor.

Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970’li ve 1980’li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang yönetimi, bu kişilerden 5’inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya, söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iade edilmesini talep ediyor.

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