Japonya Başbakanı Abe’den “Notre Dame” mesajı

Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından duyduğu üzüntüyü dile getiren Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonların Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Fransa’daki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir mesaj gönderdi. Mesajında katedralin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olduğuna vurgu yapan Abe, katedralin aynı zamanda Paris’in bir sembolü olduğunu ve tüm insanlık tarafından sevilen kültürel değerler arasında yer aldığını ifade etti. Katedrali alevler içinde görmekten derin üzüntü duyduğunu belirten Abe, hükümetinin ve Japonya halkının, Fransa halkının üzüntüsünü paylaştığını ifade etti. Abe, bu büyük kayıp döneminde, Japon halkının kalplerinin Fransa halkının yanında olduğunu vurguladı.

