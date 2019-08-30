HABER

Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu’daki tansiyonun düşürülmesi için çalışmaya hazır olduklarını ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini söyledi.Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi için elinden geleni yapmayı planladığını ifade ederek, Eylül ayında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini söyledi.

Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu mesajı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu’daki tansiyonun düşürülmesi için çalışmaya hazır olduklarını ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini söyledi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi için elinden geleni yapmayı planladığını ifade ederek, Eylül ayında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini söyledi. Afrika’daki gelişmelerin ele alındığı üç günlük uluslararası konferansın sonunda düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan Abe, “Orta Doğu’daki barış ve istikrar Japonya’nın ulusal çıkarlarına doğrudan bağlıdır. Orta Doğu’daki tansiyonun düşmesi için en iyi rolü üstlenebilir ve ısrarla çalışabiliriz” dedi.

Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu mesajı

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi
CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydıCHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı
Kaftancıoğlu’nun katıldığı CHP toplantısında ortalık karıştı, yumruklar konuştuKaftancıoğlu’nun katıldığı CHP toplantısında ortalık karıştı, yumruklar konuştu

En Çok Okunan Haberler

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Diğer Haberler
CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde...'

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu o paylaşımları affetmedi! Suç duyurusunda bulundu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Su-57 açıklaması: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.