HABER
  4. Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu'da taraflara diplomasi çağrısı

Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu'da taraflara diplomasi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu'da taraflara diplomasi çağrısı

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin geçen hafta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından taraflara sorunları diplomatik yollarla çözmeleri çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe, düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da artan gerilimden "son derece endişeli" olduğunu belirterek, bölgede tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Abe, İranlı general Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede artan sorunların diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.

Japon Öz Savunma Deniz Kuvvetlerine bağlı görev gücünün Aden Körfezi'ne gönderileceğini hatırlatan Abe, Orta Doğu'da deniz ticaret yollarının güvenliğinin sağlanmasına ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunacaklarını söyledi.

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyururken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verilmesi durumunda buna yanıtlarının çok büyük olacağını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Burası Uludağ değil AdıyamanBurası Uludağ değil Adıyaman
Yolcunun valizlerinden 10 kilo eroin çıktıYolcunun valizlerinden 10 kilo eroin çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Abe Şinzo İRAN Japonya Japonya Başbakanı Abe Şinzo kasım süleymani

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü; olay anı kamerada

Üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü; olay anı kamerada

Beylikdüzü'ndeki gece kulübünde yine olay! Acımasızca dövdüler

Dışarı çıkartıp acımasızca dövdüler

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Jeofizik uzmanı Dr. Gündoğdu: Kandilli'deki uyarı sistemi neden devreye girmedi?

İstanbul depremi için çarpıcı sözler: Kandilli açıklasın

’Sevgilim bana büyü yaptı" dedi sokağa fırladı!

’Sevgilim bana büyü yaptı" dedi sokağa fırladı!

Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.