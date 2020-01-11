HABER
  4. Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu’ya ziyaret

Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu’ya ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Orta Doğu seyahati için ülkesinden ayrılan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülke liderlerini bölgede istikrar arayışına davet edeceğini açıkladı.Orta Doğu’daki ABD-İran arasındaki gerginliğin gölgesinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ı ziyaret edeceği bildirilen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sabah saatlerinde ülkesinden ayrıldı.

Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu’ya ziyaret

Orta Doğu seyahati için ülkesinden ayrılan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülke liderlerini bölgede istikrar arayışına davet edeceğini açıkladı.
Orta Doğu’daki ABD-İran arasındaki gerginliğin gölgesinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ı ziyaret edeceği bildirilen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sabah saatlerinde ülkesinden ayrıldı. Japonya’dan ayrılışı öncesinde açıklamalardan bulunan Abe, "Japonya’nın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ile kurduğu dostane ilişkilere dayanarak ülke liderlerini diyalog ve rasyonel tedbirlerle bölgede istikrar arayışına davet edeceğim" dedi.
Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya askeri güç gönderme kararına da değinen Abe, muhataplarına söz konusu kararının nedenlerini açıklayarak anlayış talep edeceğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Japonya, daha önce denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya askeri güç gönderme kararı almış, güvenlik için bilgi toplaması beklenen askeri misyonun, edilen tüm bilgileri Japonya ile bağlantısı olan gemilerle ve ABD dahil diğer ülkelerle paylaşacağı açıklanmıştı. Görevi Umman Körfezi, Arap Denizi’nin kuzey kısmı ve Aden Körfezi’ni kapsayacak olan askeri misyonun, Hürmüz Boğazı’nda veya Basra Körfezi’nde bulunmayacağı belirtilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyorTunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor
Tunç Soyer'den dikkat çeken 'Başkanlar WhatsApp grubu' açıklamasıTunç Soyer'den dikkat çeken 'Başkanlar WhatsApp grubu' açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayında soruları yanıtladı

Tunç Soyer'den dikkat çeken 'Başkanlar WhatsApp grubu' açıklaması

Son dakika: MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Selahattin Demirtaş duruşmaya neden katılmadı? Sağlık durumuyla ilgili avukatından açıklama

Selahattin Demirtaş duruşmaya neden katılmadı?

Eren Erdem'den flaş Halk TV kararı: Artık olmayacağım

Eren Erdem'den flaş Halk TV kararı: Artık olmayacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.