Japonya Başbakanı Abe'nin beklenmedik istifası

Yerine geçecek isim belli olana kadar görevine devam edecek olan lider, Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapan isim.Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa ettiğini açıklamasının ardından, yerine yeni bir isim bulunana kadar görevine devam edeceğini duyurdu. Liberal demokrat siyasetçi Abe, Cuma günü yaptığı açıklamada, sağlık sorunlarının artması nedeniyle bu kararı verdiğini belirtti. Yıllardır savaştığı kronik bağırsak iltihabının yeniden nüksettiğini söyleyen Abe, Sağlığımın yeniden bozulduğunu geçen ay öğrendim. Bu hafta yeni bir test yapıldı" şeklinde konuştu. Abe, korona krizinin ortasında, anayasa reformunu da içeren hedeflerine ulaşamadan görev süresinin bitmesine bir yıl kala başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalmasından dolayı özür diledi. Gözlemciler, Abe'nin yerine geçecek ismin belirlenmesinin haftalar alacağını tahmin ediyor.

65 yaşındaki lider, Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı. 2006 yılında ilk kez başbakan olduğunda 52 yaşında olan Abe, bu göreve getirilen en genç insan olarak, değişimin ve gençliğin sembolü olarak görülüyordu. 2007 yılında sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Abe, 2012 yılında yeniden başbakan seçilmişti.