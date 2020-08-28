HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya Başbakanı Abe'nin beklenmedik istifası

Japonya Başbakanı Abe'nin beklenmedik istifası

28.08.2020 19:21 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Abe'nin beklenmedik istifası

Yerine geçecek isim belli olana kadar görevine devam edecek olan lider, Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapan isim.Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa ettiğini açıklamasının ardından, yerine yeni bir isim bulunana kadar görevine devam edeceğini duyurdu. Liberal demokrat siyasetçi Abe, Cuma günü yaptığı açıklamada, sağlık sorunlarının artması nedeniyle bu kararı verdiğini belirtti. Yıllardır savaştığı kronik bağırsak iltihabının yeniden nüksettiğini söyleyen Abe, Sağlığımın yeniden bozulduğunu geçen ay öğrendim. Bu hafta yeni bir test yapıldı" şeklinde konuştu. Abe, korona krizinin ortasında, anayasa reformunu da içeren hedeflerine ulaşamadan görev süresinin bitmesine bir yıl kala başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalmasından dolayı özür diledi. Gözlemciler, Abe'nin yerine geçecek ismin belirlenmesinin haftalar alacağını tahmin ediyor.

65 yaşındaki lider, Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı. 2006 yılında ilk kez başbakan olduğunda 52 yaşında olan Abe, bu göreve getirilen en genç insan olarak, değişimin ve gençliğin sembolü olarak görülüyordu. 2007 yılında sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Abe, 2012 yılında yeniden başbakan seçilmişti.

"Abekonomisi"

Abe başbakanlık görevine başladığında 2011 yılındaki Tsunami felaketinin ve Fukuşima nükleer santralindeki patlamanın etkileriyle boğuşan Japonya için “Abekonomisi” diye adlandırdığı bir ekonomik plan sunmuştu. Plan, hükümetin desteği ve hantal bürokratik yapının değiştirilmesiyle Japonya’nın durgun ekonomisini canlandırmayı hedefliyordu.

İş yerlerini ailelere, özellikle annelere uygun bir şekilde düzenleyerek ve çocuklara ücretsiz bakım merkezleri açarak ülkedeki doğum oranını da artırmak da Abe'nin hedefleri arasındaydı.

Abe'nin hayata geçirdiği reformlarla Japonya'da belirli bir ilerleme sağlanmış olsa da, sisteme dair büyük sorunlar hiçbir zaman gerçekten çözülemedi.

Koronavirüs salgınını yönetme şekli nedeniyle son zamanlarda eleştirilerin hedefi olan Abe'nin görev süresi boyunca aldığı destek dönemde en düşük seviyeye inmişti. Görev süresi boyunca yaşadığı politik dalgalanmalar aldığı desteği azaltsa da, ülkede güçlü bir siyasi muhalefetin olmaması nedeniyle iktidarını sürdürebildi.

Japonya Başbakanı Abe, uluslararası alanda ABD ile İran arasında arabulucu rol oynarken, Kuzey Kore ile ilişkileri daha sert bir çizgide seyretti. ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkiye öncelik veren Abe, Rusya ve Çin ile ilişkileri düzeltme yönünde adımlar attı. Ancak,

Rusya ile kuzey adaları meselesinin çözümünde ilerleme sağlayamadı.

Reuters, AFP / AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
Miçotakis'in görüşmesinde 'gizli telefon' detayıMiçotakis'in görüşmesinde 'gizli telefon' detayı
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
Eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu
Eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Diğer Haberler
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Trump'la görüşmesinde dikkat çeken detay
Miçotakis'in görüşmesinde 'gizli telefon' detayı
Dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1228 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1228 kişi hayatını kaybetti
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Çin'de potansiyel araba alıcısı; Bekârlar
Çin'de potansiyel araba alıcısı; Bekârlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.