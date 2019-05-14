HABER

Japonya Başbakanı açıkladı: "Trump o ailelerle bir araya gelecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:26 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleri ile tekrar görüşeceğini söyledi.Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleriyle yeniden bir araya geleceğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleri ile tekrar görüşeceğini söyledi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleriyle yeniden bir araya geleceğini açıkladı. Salı günü başbakanlık ofisinde düzenlenen bir partiler arası irtibat toplantısında konu hakkında konuşan Abe, Japonya ve ABD’nin kaçırılan Japon vatandaşları sorununu çözeceğini ifade etti.
Kendisinin ve Trump’ın Kuzey Kore’yi ve uluslararası toplumun yüz yüze olduğu diğer sorunları, Japon ve ABD ekonomilerinin durumunu ve önümüzdeki ay Japonya’da gerçekleştirilecek G20 zirvesinde işbirliği konularını da tartışacağını kaydeden Abe, Kuzey Kore’nin Perşembe günü yaptığı kısa menzilli balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini de hatırlattı. Bu durumu son derece üzücü olarak niteleyen Abe, Japonya’nın BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması için ABD ve diğer ülkelerle işbirliği içinde çalışacağını da sözlerine ekledi.

Görüşme ilk değil
25 Mayıs’tan itibaren Japonya’ya dört günlük bir ziyaret gerçekleştirecek olan Trump, 2017’nin Kasım ayında Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleriyle bir araya gelmişti.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince...
Esmaül Hüsna Öksüz'ün cezası az önce belli olduEsmaül Hüsna Öksüz'ün cezası az önce belli oldu
Eylül'ü bulan kadavra köpeği 'Abrek', Ecrin'i de arıyorEylül'ü bulan kadavra köpeği 'Abrek', Ecrin'i de arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gelen gidemiyor

İşte turistlerin yeni gözdesi! Gelen gitmek istemiyor

Lagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyor

Lagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyor

Son dakika: Adil Öksüz'ün yeğenine hapis cezası

Esmaül Hüsna Öksüz'ün cezası az önce belli oldu

Eylül'ü bulan kadavra köpeği 'Abrek', Ecrin'i de arıyor

Eylül'ü bulan kadavra köpeği 'Abrek', Ecrin'i de arıyor

Eski Danıştay üyesine 10 yıl hapis cezası

Eski Danıştay üyesine 10 yıl hapis cezası

Lagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyor

Lagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.