Japonya Başbakanı'dan her haneye iki maske

Başkent Tokyo'da valilik, bir günde 97 vaka tespit edildiğini, bu sayının yeni bir rekor olduğunu, toplam vaka sayısının 684'e yükseldiğini duyurdu.

Japonya çapında vaka sayısı 3 bin 400'e yaklaşırken, ölü sayısı 82'yi buldu.

Bu manzara karşısında koruyucu malzeme talebi artarken, Başbakan Şinzo Abe en çok etkilenen bölgelere hızla yeniden kullanılabilir kumaş maske göndereceklerini, 50 milyonu aşkın haneye de iki hafta sonra ikişer maske dağıtacaklarını duyurdu.

Koronavirüs görev gücü toplantısının ardından yüzünde maskeyle açıklama yapan Japonya'nın sağcı lideri, "Ben de maske takıyorum, bunlar atılmıyor, sabunla yıkayıp, yeniden kullanılabiliyor, yani maskelere yönelik ani büyük talebe iyi bir karşılık oluşturuyor" dedi.

Kullan at maskelerden geçen ay 600 milyon üretildiğini, bu ay bu sayının 700 milyona çıkacağını sözlerine ekledi.

Bugün Twitter'da 'Abe Maskesi' ve 'senin iki maskeni becereyim' etiketleri en çok dolaşımdakiler arasına girdi.

Abe biri ağzını biri gözlerini kapayan iki maskeyle resmedildi.