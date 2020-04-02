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Japonya Başbakanı'dan her haneye iki maske

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisini Çin, Avrupa ve ABD'ye kıyasla daha ufak çaplı geçirmekle birlikte vaka sayısında ani artış yaşayan Japonya'da ulusal karantina çağrılarını reddedip her haneye yeniden kullanılabilir kumaş maskelerden ikişer tane dağıtmayı vaat eden Başbakan Şinzo Abe, tepkilerin odağında.

Japonya Başbakanı'dan her haneye iki maske

Başkent Tokyo'da valilik, bir günde 97 vaka tespit edildiğini, bu sayının yeni bir rekor olduğunu, toplam vaka sayısının 684'e yükseldiğini duyurdu.

Japonya çapında vaka sayısı 3 bin 400'e yaklaşırken, ölü sayısı 82'yi buldu.

Bu manzara karşısında koruyucu malzeme talebi artarken, Başbakan Şinzo Abe en çok etkilenen bölgelere hızla yeniden kullanılabilir kumaş maske göndereceklerini, 50 milyonu aşkın haneye de iki hafta sonra ikişer maske dağıtacaklarını duyurdu.

Koronavirüs görev gücü toplantısının ardından yüzünde maskeyle açıklama yapan Japonya'nın sağcı lideri, "Ben de maske takıyorum, bunlar atılmıyor, sabunla yıkayıp, yeniden kullanılabiliyor, yani maskelere yönelik ani büyük talebe iyi bir karşılık oluşturuyor" dedi.

Kullan at maskelerden geçen ay 600 milyon üretildiğini, bu ay bu sayının 700 milyona çıkacağını sözlerine ekledi.

Bugün Twitter'da 'Abe Maskesi' ve 'senin iki maskeni becereyim' etiketleri en çok dolaşımdakiler arasına girdi.

Abe biri ağzını biri gözlerini kapayan iki maskeyle resmedildi.

Her haneye iki maske dağıtımının hiçbir işe yaramayacağı görüşündeki kullanıcılar, "1 Nisan şakası mı?", "Japon hükümeti gerçek mi? Vergi mükelleflerinin paralarını çar çur ediyorlar" gibi tepkiler gösterdi.

Bir ailenin dört ferdinin aynı maskeyi taktığı karikatürler paylaşılarak "İki kişiden kalabalık ailelerden ne yapmaları bekleniyor, maske için kapışmaları mı" sorusu yöneltildi.

Tepkilere rağmen ulusal karantina ilan etmek için erken olduğunda direten Abe, yurttaşları evde oturmaya çağırsa da, bunun zorunlu kılacak önemli bir yaptırım açıklamadı.


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