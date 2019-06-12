Japonya Başbakanı İran-ABD gerilimini azaltmak için rol üstleniyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tahran ziyaretinde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için görüşmeler yapacağını söyledi.

Japon haber ajansı Kyodo'ya göre, iki günlük İran ziyareti için Tahran'a hareket eden Japonya Başbakanı Abe, ülkesinden ayrılmadan önce başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Orta Doğu bölgesinde ABD ve İran arasında devam eden gerginlik nedeniyle endişeli olduğunu belirten Abe, "Japonya, bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için üstlenebileceği kadar rol almak istiyor." dedi.

İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret edeceğini dile getiren Abe, "Gerginlikleri azaltmak için İran liderliğiyle samimi bir şekilde görüş alışverişinde bulunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

- 41 yıl sonra İran'ı ziyaret eden ilk Japon başbakan

Abe'nin Tahran ziyareti, 41 yıl sonra bir Japon başbakanın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacak. Son olarak Japonya'nın eski başbakanı Fukuda Takeo, 1978'de İran'ı ziyaret etmişti. Abe, Tahran'a ulaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yarın sabah da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'le bir araya gelecek. İki ülkenin dışişleri bakanlarının da ayrı bir görüşme yapması bekleniyor.