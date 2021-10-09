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Japonya Başbakanı'ndan 'büyüme rayına oturtma' ve 'yeni kapitalizm' taahhüdü

09.10.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülke ekonomisini "büyüme rayına oturtmak" ve başarının meyvelerinin bölüşülmesi için "yeni kapitalizm" uygulanması taahhüdünde bulundu.

Japonya Başbakanı'ndan 'büyüme rayına oturtma' ve 'yeni kapitalizm' taahhüdü

Hafta başında göreve gelen Başbakan Kişida, mecliste yaptığı politika konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ulusal güvenlik, ekonomi ve dış politika konularına değindi.

Kişida, ülke içi salgınla mücadelede son bir aydaki vakaların düşük seyretmesinden yararlanılarak, halkın güvenli gidişat duygusuna sahip çıkması için gayret edeceğini belirtti.

Sosyo-ekonomik faaliyetler için dijital aşı sertifikalarının yaygınlaştırılacağını bildiren Kişida, ağız yoluyla alınan bir Kovid-19 ilacının yıl sonuna dek yerel kullanımının onaylanacağını kaydetti.

EKONOMİ

Kişida, ekonomide neo-liberal politikaların zengin ve fakir arasındaki çatlağı derinleştirdiği için eleştirildiğini, başarının bölüşülmesi için "yeni kapitalizm" uygulanacağını bildirdi.

"Ancak büyümenin meyvelerini dürüstçe dağıttığımızda daha fazla büyümeyi gerçekleştirebilmiş olacağız" diyen Kişida, ülke ekonomisini "büyüme rayına oturtmak" için çalışacağını söyledi.

GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA

Hükümetin mevcut ulusal güvenlik stratejisini revize edeceğini anlatan Kişida, bu sayede donanma güvenliği ve füze savunma kapasitelerinin güçlendirileceğini aktardı.

Özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı gibi evrensel değerlerin korunacağının altını çizen Kişida, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun sürdürülmesi için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Komşu Çin ile istikrarlı ilişkilerin her iki ülke ve dünya için de önemli olduğunu kaydeden Kişida, ortak sorunlarda diyalog ve iş birliğinin sürdürüleceğini ancak Çin'e karşı söylenmesi gerekenin de söyleneceğini vurguladı.

Kişida, Rusya ile karşılıklı güven ölçeğinde ilişkilerin geliştirileceğini, Rusya kontrolündeki Kuril Adaları sorunu çözüme kavuşturulmadan bu ülkeyle barış anlaşması imzalanmayacağını belirtti.

Güney Kore'yi "önemli komşu" şeklinde nitelendiren Kişida, bu ülkeyle sağlıklı ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını istediğini sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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