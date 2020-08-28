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  4. Japonya Başbakanı Şinzo Abe Sağlık Sorunları Nedeniyle İstifa Etti

Japonya Başbakanı Şinzo Abe Sağlık Sorunları Nedeniyle İstifa Etti

28.08.2020 13:13 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Şinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. 65 yaşındaki Abe, basın toplantısında sağlığının görevini devam ettirmesine izin vermediğini dile getirdi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe Sağlık Sorunları Nedeniyle İstifa Etti

Japonya Başbakanı Şinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. 65 yaşındaki Abe, basın toplantısında sağlığının görevini devam ettirmesine izin vermediğini dile getirdi.

Abe yaptığı konuşmada “İnsanların bana yapmam için güvendikleri işi yapabileceğime olan inancım kalmadıysa bu durumda Başbakan olarak devam edemeyeceğime ve görevimi bırakmaya karar verdim” dedi.

Abe ayrıca “Japon halkından gelen tüm desteğe ve daha bir yıl görev sürem olmasına rağmen bu siyasi durum ve corona virüsü salgınının ortasında görevimi bıraktığım için özür dilerim” ifadelerini kullandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe bir süredir ülseratif kolit hastalığı nedeniyle tedavi görüyor.

Abe’nin istifasının, Liberal Demokrat Parti içerisinde liderlik yarışını hızlandıracağı yorumları yapılıyor. Parti, 2-3 hafta içerisinde kurultay yapacak ve yarışı kazanan, parlamentonun da onayını alması halinde kalan süre için başbakanlık koltuğuna oturacak.

Abe’nin istifa haberi Japonya’da piyasalar üzerinde negatif bir etki yarattı. Haberin duyulmasıyla birlikte Japon borsası Nikkei endeksi yüzde 2,12 değer kaybetti.

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