Japonya, BM'ye Kuzey Kore önergesi sunmaktan vazgeçti

Japonya, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınayan ortak karar tasarısı sunmaktan vazgeçti.

Kyodo ajansında yer alan habere göre, hükümet, Japonya'nın, BM İnsan Hakları Konseyine 2007 yılından 2018'e kadar Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ortaklaşa sunduğu Kuzey Kore'ye yönelik önergeyi sunmayacağını belirtti.

Japonya Kabine Başsekreteri Yoshihide Suga, basına yaptığı açıklamada, BM'ye, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınayan önerge sunmama kararını, geçen ay sonunda yapılan ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinin sonuçları ile Kuzey Kore tarafından kaçırıldığı iddia edilen Japon vatandaşları ve (Kuzey Kore ile ilgili) diğer konular etrafındaki durumlarla ilgili yapılan kapsamlı incelemenin ardından aldıklarını ifade etti.

Japonya'nın, nükleer ve füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması ve ABD dahil uluslararası toplumla çalışma konusundaki duruşunda bir değişiklik olmadığını vurgulayan Suga, Tokyo'nun, Pyongyang'ı ülkedeki insan hakları durumunu iyileştirmeye teşvik etmeyi sürdüreceğini söyledi.