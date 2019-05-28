Japonya Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile görüştü.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükelçi Akio Miyajima, Saraç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye ile Japonya arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere yükseltilmesi için yapılması gerekenler görüşüldü.

Ayrıca görüşmede, Türkiye'de 2017'de kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ilişkin konular ele alındı.

