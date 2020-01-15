Japonya Çevre Bakanı Koizumi’den ezber bozacak karar

Japonya Çevre Bakanı Shinjiro Koizumi, ülkede çocuğu olan erkeklerin sadece yüzde 6’sının yararlandığı babalık iznini kullanmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında Japonya’da çevre bakanı olarak göreve başlayan Shinjiro Koizumi’nın, ilk çocuğunun doğmasının ardından babalık izni kullanmaya hazırlandığı bildirildi. İlk çocuğunun yaklaşan doğumunun getireceği yükü eşine yıkmak istemeyen Koizumi, evde daha fazla iş üstlenmek istediğini söyledi. Japon toplumunun çocuk bakımı konusundaki tutumunun değişmesi gerektiğini ifade eden Koizumi, daha çok sayıda babanın evde daha fazla sorumluluk yüklenmesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

İşini etkilememek kaydıyla babalık iznini kullanacağı kaydedilen Koizumi, bebeğinin doğumundan sonraki üç aylık dönemde çalışma saatlerini kısaltarak ve evden çalışarak toplam iki haftalık izin almayı planlıyor. Bu süre zarfında Koizumi’nin diğer hükümet üyelerinden görevleri konusunda yardım isteyeceği ifade ediliyor.

İzin kullanan erkek neredeyse yok

Geleneksel toplum yapısı ile bilinen Japonya’da, erkekler babalık izni kullanma hakkına sahip olsa da, çok az kişi bu haktan faydalanıyor. Çocuk bakımı ve ev işlerinin genelde kadınlara biçilen bir rol olarak öne çıkması son yıllarda kamuoyunda dillendirilen eleştirilerin başında yer alıyor. Japonya’da hükümetin verilerine göre, 2018’de yeni doğum yapan kadınların yüzde 80’inden fazlasının izin kullandığı belirtilirken, erkeklerin ise sadece yüzde 6’sının babalık izninden yararlandığı ifade ediliyor.

Japonya siyasetinin parlayan yıldızı

Başbakan Abe’nin Japon siyasetinin yükselen yıldızı olan Koizumi’yi son kabine revizyonunda çevre bakanı yapması, "halef seçimi" olarak değerlendirilmişti. Eski Japonya Başbakanı Junichiro Koizumi’nin oğlu olan Shinjiro Koizumi’ye halk arasında büyük bir popüleriteye sahip olması nedeniyle geleceğin olası başbakanı olarak bakılıyor.

