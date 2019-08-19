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Japonya, Çin'i destroyerlerini hedefmiş gibi kullanmakla itham etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 21:42 | Son Güncelleme

Japonya, Çin'i destroyerlerini hedefmiş gibi kullanmakla itham etti

Japonya hükümet kaynakları, Çin'i mayısta Doğu Çin Denizi'nde yaptığı askeri tatbikat sırasında Japon destroyerlerini hedefmiş gibi kullanmakla itham etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japon hükümet kaynakları, "Çin askeri uçaklarının, mayısta Doğu Çin Denizi'ndeki uluslararası sularda düzenlenen bir füze tatbikatında büyük ihtimalle, yakınlardaki Japonya'ya ait destroyerleri hedefmiş gibi kullandığını" ileri sürdü.

Japon hükümetinin tatbikatı, beklenmedik bir sonuç doğurabilecek "son derece tehlikeli bir askeri faaliyet" olarak gördüğü aktarıldı.

Kaynaklar, "Tatbikat sırasında, birçok Çinli JH-7 avcı bombardıman uçağı, gemisavar füzelere vuruş mesafesindeki Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait iki destroyere yaklaştı." ifadesini kullandı.

- Tokyo, Pekin'e protesto çekmedi

Japon gemilerinin mürettebatının, doğrudan gemilere radar kilitlemeyen Çinli pilotların niyetini belirleyemediği vurgulandı.

Öte yandan, Tokyo'nun, konuya ilişkin Pekin'e bir protesto çekmediğine işaret eden kaynaklar, "Japonya'nın, istihbarat toplama ve analiz yeteneklerini ortaya koymak istemediği için durumu kamuoyuyla paylaşmadığı" yorumunda bulundu.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak adlandırdığı ada grubu da ülkeler arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Doğu Çin Denizi Japonya

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