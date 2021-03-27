Japonya’da 47 anafilaksi vakası! Ölümcül risk sağlık çalışanlarında gözlendi

Covid-19 salgını ile mücadelede aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlayan Japonya'da hükümet, aşılama sonrası görülen alerjik reaksiyon vakaları ile ilgili son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uygulanan 580 bin doz aşının ardından 47 kişide ciddi bir alerjik reaksiyon olan anafilaksinin görüldüğü bildirilirken, tüm vakaların tıbbi müdahalenin ardından iyileştiği aktarıldı.

Uygulanan doz sayısına göre yan etki oranı geçtiğimiz Pazar itibarıyla 1 milyon dozda 81 olurken, sayının 1 milyon dozda 5 anafilaksi vakası görülen ABD ve 1 milyon dozda 20 anafilaksi vakası bildirilen İngiltere'den yüksek olması dikkat çekti. Buna rağmen Japonya'nın aşılama programına bazı ülkelerden geç başladığına vurgu yapan uzmanlar, aşılanan kişi sayısı arttıkça yan etki oranlarına dair tablonun değişebileceğini hatırlattı.

ÖLÜMCÜL RİSK DOĞURABİLİYOR

Aniden gelişen ve ölüme neden olabilen ciddi bir alerjik reaksiyon olarak bilinen anafilaksi genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Anafilaksinin yaygın nedenleri arasında ise böcek ısırmaları, gıdalar ve ilaçlar yer alıyor.

ÖLÜ SAYISI 9 BİNİ AŞTI

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı dün günlük vaka sayısı 6 Şubat'tan bu yana ilk kez 2 bini aşarak 2 bin 26'ya yükselmiş, söz konusu gelişme ülkedeki toplam enfeksiyon sayısını 465 bin 752'ye taşımıştı. Toplam 9 bin 17 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

(İHA)

