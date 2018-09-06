HABER

Japonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2018 02:52 | Son Güncelleme

Japonya'nın Hokkaido bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tomakomai kentinin 27 kilometre doğusu olan depremin yerin 33,4 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga, Başbakan Şinzo Abe'nin, depremde meydana gelen hasarın tespiti ve depremden etkilenenlere yardım eli uzatılması için yetkililere talimat verdiğini aktardı.

Hokkaido bölgesi genelinde elektrik kesintisine neden olan depremin, Sapporo kentindeki telefon hizmetleri ve televizyon yayınını da etkilediği bildirildi.

(AA)

PARTNER'Gözlerimi senden alamıyorum''Gözlerimi senden alamıyorum'
Trump Yönetimi Yetkilisinden Başkan'a Sert EleştirilerTrump Yönetimi Yetkilisinden Başkan'a Sert Eleştiriler
Trump bu kez de Kanada'yı tehdit etti!Trump bu kez de Kanada'yı tehdit etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya deprem Hokkaido

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump bu kez de Kanada'yı tehdit etti!

Trump bu kez de Kanada'yı tehdit etti!

Rusya, İdlib'e düzenlediği hava saldırısının görüntülerini paylaştı

Rusya, İdlib'e düzenlediği hava saldırısının görüntülerini paylaştı

Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendi

Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması!

Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması!

ABD'de havalimanında büyük panik! Uçak karantinaya alındı, polis ve ambulanslar etrafını sardı!

ABD'de havalimanında büyük panik! Uçak karantinaya alındı, polis ve ambulanslar etrafını sardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.