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Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2018 02:52 | Son Güncelleme

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido’da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle birçok bölgede heyelanlar meydana gelirken, 20 kişinin kayıp olduğu en az 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var

Salı günü ülkeyi vuran tayfunun yaralarını saran Japonya’yı bu kez deprem vurdu. Sabaha karşı 3.00 sularında Hokkaido'da meydana gelen ve Meteoroloji Ajansının ilk tahminine göre 6.7 şiddetinde olduğu açıklanan deprem, birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanmasına neden oldu.

Merkez üssü yakınlarında meydana gelen toprak kayması Atsuma kasabasındaki evlerde yıkımlara neden oldu. Şimdiye kadar helikopterle 10 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, evlerde mahsur kalanların olabileceğinden korkuluyor.
Deprem nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Hokkaido’da bulunan Tomari nükleer santralinin acil durum jeneratörlerini kullandığı bildirildi. Kamu yayıncısı NHK, santralde herhangi olağandışı bir durum rapor edilmediğini bildirdi.

Deprem toplu taşıma araçlarını da etkiledi. Hızlı tren seferleri yapılamadı. Havaalanındaki olası risklere karşı hava trafiği de durdu.

(İHA)

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Japonya deprem Hokkaido Son dakika

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