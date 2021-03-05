Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı

Kadının doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirlenirken, Yamamoto'nun ölümü polise neden bildirmediğini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hakodate şehrinde yaşayan 43 yaşındaki Hiromitsu Yamamoto'nun, ölen annesinin cansız bedenini 4 ay boyunca evde sakladığı ortaya çıktı. Bir sosyal yardım görevlisinin yaşlı kadınla iletişim kuramamasının ardından evi ziyaret etmesiyle ortaya çıkan olayın ardından ceset üzerinde herhangi darp izinin tespit edilemediği bildirildi. Yarı zamanlı işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yamamoto, polis tarafından tutuklanırken, ifadesinde 70'li yaşlarındaki annesinin geçtiğimiz Kasım ayı başında hayatını kaybettiğini söylediği belirtildi.

GÜNEY KORE'DE YAŞANDI

Geçtiğimiz ay Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Dongdaemun semtindeki bir eve temizliğe giden temizlik şirketi çalışanları, çatı katında plastik bir varil buldu. Varilin kapağını açtıklarında, beyaz bir kumaşa sarılı ceset kalıntıları bulan temizlikçiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Ev sahibi, olayla ilgili soruşturma açan yetkililere, "cesedin yaklaşık 30 yıl önce ölen annesine ait olduğunu ve onu çok sevdiği için ayrılamadığını" söyledi.

Yetkililer, ebeveyn-çocuk ilişkisinin kanıtlanması için cesede DNA testi yapılacağını ifade etti. Yaşlı adamın yakınları, adamın demans rahatsızlığı nedeniyle bir süredir huzurevinde kaldığını kaydetti.

