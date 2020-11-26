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Japonya'da aslanlar yavru kediden ucuza satılıyor!

26.11.2020 16:52 | Son Güncelleme:
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Japonya'da aslanlar yavru kediden ucuza satılıyor!

Japonya’da yanlış politikalar sonucu hayvanat bahçelerinde aslan bolluğu yaşanıyor. Bu yüzden ormanların kralı olarak bilinen hayvanlar, artık çok düşük bir ücrete satılıyor.

Ülkede yabani hayvan ticareti sıkı bir şekilde denetlenirken halktan herhangi biri, örneğin aslan almak isterse bunu gerçekleştiremiyor.

Bununla birlikte, 300 üyeli Japanese Association of Zoos and Aquariums'ın (Japon Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) söz konusu hayvanları satma veya takas etme yetkisi bulunuyor.

Hayvanat bahçelerinin kendi aralarında gerçekleşen ticarette kutup ayısı, fil veya panda yavrusu gibi türler çokça ilgi çekiyor. Buna rağmen bazı hayvanlar yuva bulmakta epey zorlanırken bunlardan biri de aslanlar oluyor.

Yabani hayvan alım satımında uzmanlaşan Rep Japan’ın kurucusu Tsuyoshi Shirawa, geçmişte her bir hayvanat bahçesinin aslana sahip olmak istediğini ve türün bu denli ünlü olmasının, onu ülkenin her köşesinde bulunabilir hale getirdiğini belirtti. Shirawa şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, aslanlar yavruyken herkesi cezbediyor. Ama büyüyüp yetişkin hale geldiği zaman sorunlar başlıyor."

Shirawa, Japonya’da aslanların artık çok ucuz olduğunu, bir tanesinin yaklaşık 950 dolara (yaklaşık 7 bin 500 TL) satıldığını ifade etti. Öte yandan, evcil hayvan dükkanlarında satılan cins bir yavru kedinin yaklaşık 3 bin 200 dolara (yaklaşık 25 bin TL) satıldığı biliniyor.

Ülkede aslanların bedava dahi verildiği oluyor. Zira bir gazetede yer alan habere göre, bir hayvanat bahçesi 2014’ten 2019’a kadar 14 aslandan 11’ini bedavaya dağıttı.

Tokyo Üniversitesi’nden Profesör Kevin Short ise, ziyaretçilerin yavru aslanları görmek istediğini ve hayvanat bahçelerinin bu yolu tercih ettiğini söyledi ve devam etti:

"Esaret altındaki aslanları çiftleştirmek, diğer tüm hayvanat bahçesi hayvanlarından daha kolay."

Yavruların çok hızlı büyüdüğünü ve zaman geçtikçe de üstünlüklerini göstermek için birbiriyle mücadele etme eğiliminde olduklarını belirten bilim insanı, her birinin ayrı bir kafese ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Etin çok pahalı olduğu Japonya’da bu iştahlı hayvanı beslemenin de zor olduğunu söyleyen Profesör Short, bütün bu etkenlerin hayvanı istenmeyen bir hale getirdiğini ve düşük fiyatlara satılmasına yol açtığını vurguladı.

Öte yandan Tsuyoshi Shirawa, hayvanat bahçelerinin bu duruma gelmesinde birçok faktörün daha olduğunu ifade etti. 1980’li yıllarda çok fazla sayıda hayvanat bahçesi açılması, Japonya’nın nüfusunun gittikçe azalıp yaşlanması ve gençlerin artık hayvanat bahçesi yerine bilgisayar oyunları ve benzeri tercihlerde bulunması gibi etkilerin sektöre zarar verdiğini belirtti.

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