Japonya'da aslanlar yavru kediden ucuza satılıyor!

Ülkede yabani hayvan ticareti sıkı bir şekilde denetlenirken halktan herhangi biri, örneğin aslan almak isterse bunu gerçekleştiremiyor.

Bununla birlikte, 300 üyeli Japanese Association of Zoos and Aquariums'ın (Japon Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) söz konusu hayvanları satma veya takas etme yetkisi bulunuyor.

Hayvanat bahçelerinin kendi aralarında gerçekleşen ticarette kutup ayısı, fil veya panda yavrusu gibi türler çokça ilgi çekiyor. Buna rağmen bazı hayvanlar yuva bulmakta epey zorlanırken bunlardan biri de aslanlar oluyor.

Yabani hayvan alım satımında uzmanlaşan Rep Japan’ın kurucusu Tsuyoshi Shirawa, geçmişte her bir hayvanat bahçesinin aslana sahip olmak istediğini ve türün bu denli ünlü olmasının, onu ülkenin her köşesinde bulunabilir hale getirdiğini belirtti. Shirawa şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, aslanlar yavruyken herkesi cezbediyor. Ama büyüyüp yetişkin hale geldiği zaman sorunlar başlıyor."

Shirawa, Japonya’da aslanların artık çok ucuz olduğunu, bir tanesinin yaklaşık 950 dolara (yaklaşık 7 bin 500 TL) satıldığını ifade etti. Öte yandan, evcil hayvan dükkanlarında satılan cins bir yavru kedinin yaklaşık 3 bin 200 dolara (yaklaşık 25 bin TL) satıldığı biliniyor.