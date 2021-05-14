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Japonya'da çarpıcı dostluk araştırması

14.05.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da bir araştırma 60 yaş ve üstü halkın yüzde 31'inin "hiç yakın arkadaşa sahip olmadığını" ortaya çıkardı.

Japonya'da çarpıcı dostluk araştırması

Japonya'da 60 yaş ve üstü halkın yüzde 31'inin hiç dostu yok.

Kabine Ofisi Aralık 2020 ila Ocak 2021 döneminde ABD, Almanya, İsveç ve Japonya'da yaşlıların sosyal ilişkilerini araştırdı.

60 yaş ve üstü yaklaşık 5 bin kişinin yer aldığı araştırmaya, nüfusun giderek yaşlandığı Japonya'dan 1367 kişi katıldı.

Buna göre, Japonya'dan katılanların yüzde 31,3'ü, "ailesi dışında hiç yakın arkadaşı olmadığını ve arkadaş edinmediğini" bildirdi. "Ailesi dışında hiç dostu olmadığını" belirtenlerin oranı, ABD'de yüzde 14,2 Almanya'da yüzde 13,5 ve İsveç'te yüzde 9,9 oldu.

Japonya'dan katılımcıların yüzde 20'si ihtiyaç halinde komşularına danıştığını, sadece yüzde 5'i ise hastalık halinde komşularına yardımcı olduğunu ifade etti.

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