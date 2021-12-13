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  4. Japonya’da çığır açacak buluş! Yaşlanma karşıtı aşı geliştirildi

Japonya’da çığır açacak buluş! Yaşlanma karşıtı aşı geliştirildi

13.12.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da uzmanlar, ’zombi hücreler’ olarak bilinen ve ölüm riskini artıran yaşlanan hücreler için aşı geliştirdi. Fareler üzerinde denenen aşı sayesinde yaşlanan hücreler olarak da bilinen zombi hücrelerde azalma sağlandığı duyuruldu.

Japonya’da çığır açacak buluş! Yaşlanma karşıtı aşı geliştirildi

Japonya’da uzmanlar yaşlanma ile ortaya çıkan, birçok hastalığa neden olan ve ölüm riskini artıran zombi hücrelere karşı aşı geliştirmeyi başardı.

Juntendo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Toru Minamino liderliğindeki ekip, test sonuçları Nature Aging adlı dergide yayımlanan ve fareler üzerinde denenen aşı sayesinde yaşlanan hücreler olarak da bilinen zombi hücrelerde azalma sağlandığını duyurdu.

ZOMBİ HÜCRELERİ AZALTIYOR

Çalışma kapsamında geliştirdikleri aşıyı deney farelerine uygulayan ekip, damar sertliğine neden olan zombi hücrelerin kümelendikleri bölgelerde azalma gösterdiğini doğruladı.

Bulguların aşının etkinliğine işaret ettiğini belirten Minamino, "Aşının damar sertliği, şeker hastalığı ve yaşlanmanın neden olduğu diğer hastalıkları önlemede kullanılabileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan zombi hücreler, bölünmeyi durdursa da ölmeyi reddeden hücreler olarak biliniyor.

Zararlı kimyasallar salgılayarak yakındaki sağlıklı hücrelere zarar veren zombi hücreler, insan vücudunda biriktikçe şeker hastalığı, damar sertliği, kemik erimesi ve Alzheimer gibi hastalıklara neden oluyor.

Bilim dünyası, zombi hücreleri ve dolaylı olarak neden olduğu sağlık sorunlarını ortadan kaldırabilecek ilaçlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Aşı
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