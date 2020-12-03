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Japonya'da Covid-19 aşısı ücretsiz olacak

03.12.2020 10:34 | Son Güncelleme:
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Japonya'da Covid-19 aşısı ücretsiz olacak

Japonya’da Parlamento, 2021’nin ilk yarısında yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı halkın aşılanmasıyla ilgili masrafların hükümet tarafından karşılanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti.

Danışman Meclisi (Sangiin) bağışıklık ve karantina mevzuatını içeren mevcut kanunda değişiklik öngören yasa tasarısını oy birliğiyle onayladı.

Buna göre, aşılanma yerel idareler tarafından uygulanacak ve Japonya hükümeti halkın aşılanmasına yönelik tüm masrafları karşılayacak.

Aşının sağlık sorunlarına sebep olması halinde, tedavi masrafları yine hükümet tarafından ödenecek. Aşı üreticilerinin, muhtemel zararlara karşı, tazminat ödemeleri de sağlanacak.

Hükümet, aşı ve aşının muhafaza edileceği soğutucuları dağıtacak, 2021’in ilk yarısında aşılamaya başlanmasına yönelik yerel idareleri bilgilendirecek.

Program, sağlık çalışanları ve yaşlıların öncelikli olarak aşılanmasını hedefleyecek.

REDDEDEBİLME HAKKI TANINDI

Halka aşılanmaları yönünde kuvvetli çağrıda bulunulan tasarıya göre, hükümet bireylere, aşıların etki ve güvenliğinin yeterli seviyede kanıtlanamaması durumunda aşılanmayı reddedebilme hakkı sağlayacak.

Tasarının, ülke genelinde oturumu bulunan yabancıları kapsayıp kapsamayacağına dair ise açıklık getirilmedi. Kyodo Ajansının Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, oturumu bulunan yabancıların da ücretsiz olarak faydalanabilmesi bekleniyor.

Öte yandan kabul edilen diğer bir tasarıda, şubat sonrası Japonya’ya gelen yolcuların Covid-19 testlerinin pozitif çıkması halinde, karantina altına alınmaları yönetmelik de uzatıldı.

Başbakan Suga Yoşihide, gelecek yılın ilk yarısında ülke geneli oturumu bulunan 126 milyon kişinin aşılanmasını hedeflediklerini söylemişti.

Japonya, üretimlerinin başarıya ulaşması halinde, toplamda 145 milyon aşı tedarik edilebilmesi amacıyla şimdiye dek Pfizer, Moderna, AstraZeneca ile toplam 6,4 milyar dolarlık mutabakata vardı.

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