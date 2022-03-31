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  4. Japonya'da devrim gibi karar! Reşit olma yaşı 146 yıl sonra değişti

Japonya'da devrim gibi karar! Reşit olma yaşı 146 yıl sonra değişti

31.03.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da medeni kanunda devrim niteliğinde bir değişiklik yapıldı. 146 yıldır 20 olarak kabul edilen reşit olma yaşı, 18'e indirildi. Karar sonrası 18 ve 19 yaşındakiler için yeni sorumluluklar ortaya çıkarken, bazı suçlardan yargılanmasının da önü açılacak.

Japonya'da devrim gibi karar! Reşit olma yaşı 146 yıl sonra değişti

Japonya'da medeni kanunda yapılan değişiklikle reşit olma yaşı 18'e düşürüldü. Karar sonrası toplum içinde sorumlulukları artan 18 ve 19 yaşındaki bireyler ayrıca, daha önce kanun gereği yargılanmadığı konulardan da hakim karşısına çıkabilecek.

Japonya, 1876’da imparatorluk hükümeti tarafından 20 olarak belirlenen ve 1896’da medeni kanuna giren reşit olma yaşını 18’e düşürdü.

BİRÇOK DEĞİŞİKLİK OLACAK

Ülkede 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek kanun değişikliğinin ardından 18 ve 19 yaşındaki nüfus için de yeni yasal sorumluluklar doğacak. Daha önce cinayet dışındaki suçlardan kovuşturmaya tabi tutulmayan kişiler, reşit olma yaşının düşürülmesiyle hırsızlık veya tecavüz gibi suçlardan da yargılanabilecek. Revizyon ayrıca 18 ve 19 yaşındaki suçluların tam adlarının ve yüzlerinin medya organlarında yayınlanabilmesinin önünü açacak.

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ALKOL, BAHİS VE SİGARA YASAĞI SÜRECEK

Şu anda 18 yaş ve üstü erkekler ve 16 yaş ve üstü kadınların ebeveyn izni ile evlenebildiği ülkede, medeni kanunda yapılan değişiklikle kadınlar için yasal minimum evlilik yaşı 18 olacak. Öte yandan 20 yaşın altındaki kişilere yönelik alkol, sigara ve bahis yasağı sürecek.

OY KULLANIMI ETKİLENMEYECEK

Oy kullanma yaşının 18 olduğu Japonya’da, son yasal düzenleme sandığa katılımı etkilemeyecek. Ülkedeki 18 ve 19 yaşındaki nüfusun sosyal yaşama aktif katılımını hedefleyen yasa değişikliği, gençlerin ebeveyn izni olmadan tüketici sözleşmelerine imza atmasının önünü de açması nedeniyle bazı kesimler tarafından endişe ile karşılanıyor. Genç nüfusun daha kolay şekilde dolandırıcıların hedefi haline gelebileceği belirtiliyor. (İHA)

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Japonya
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