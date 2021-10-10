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Japonya'da elektrik kesintisi! Binlerce yolcu mahsur kaldı

10.10.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Tokyo bölgesindeki birçok tren seferi askıya alındı. Binlerce kişi istasyonlarda mahsur kalırken, bazı bölgelerde taksi ve otobüs kuyrukları oluştu.

Japonya'da elektrik kesintisi! Binlerce yolcu mahsur kaldı

Ülkenin en büyük demiryolu işletmecilerinden olan East Japan Railway, bugün öğleden sonra Tokyo dahil bazı eyaletlerde kapsamlı hizmet kesintisi yaşadığını açıkladı. Saitama eyaletinin Warabi şehrindeki şirkete ait bir trafo merkezinde saat 12.55 sıralarında patlama sesi duyulduğu belirtilirken, Yamanote, Keihin-Tohoku ve Joban tren hatları da dahil olmak üzere Tokyo metropol bölgesindeki birçok hatta demiryolu ulaşımının durduğu kaydedildi. İlerleyen saatlerde trafo merkezinde yangın çıktığı netleşirken, tren seferlerinde yaşanan aksamanın yangın ile ilişkili olup olmadığını belirlemek üzere çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BİNLERCE YOLCU MAHSUR KALDI

Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde hayatı felç eden hizmet kesintisi nedeniyle binlerce yolcu tren istasyonlarında mahsur kaldı. Birçok bölgede ise otobüs ve taksi duraklarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Japonya
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