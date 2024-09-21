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Japonya'da en yüksek seviyede acil durum ilan edildi! 50 bin kişi için tahliye kararı

21.09.2024 21:11
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Japonya'da şiddetli yağmurun sele yol açacağı tahmini nedeniyle dört şehirde yaklaşık 50 bin kişiye toplu tahliye emri verildi. 'En yüksek seviyede acil durum' uyarısı verilirken ülkede yağışlar nedeniyle 12 nehir taştı. Japon yetkililer, seller nedeniyle İşikava'da bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Japonya'da en yüksek seviyede acil durum ilan edildi! 50 bin kişi için tahliye kararı

Japonya'da, meteoroloji uzmanlarının şiddetli yağmurun sele yol açacağı tahmini nedeniyle dört şehirde yaklaşık 50 bin kişiye toplu tahliye emri verildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bazı bölgeler için şiddetli yağmura ilişkin "en yüksek seviyede acil durum" uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, ülkenin ortasındaki dört şehirde beklenen sellerin insan hayatını ciddi şekilde etkileyeceği yönündeki tahminler karar vericileri önlem almaya itti.

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TAHLİYE EMRİ YAYIMLANDI!

Meteoroloji uzmanlarının büyük seller beklediği Noto Yarımadası'ndaki Vacima şehrinde yaklaşık 18 bin, Suzu'da ise 12 bin kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca, İşikava eyaletinin kuzeyindeki Niigata ve Yamagata vilayetlerinde yaşayan 16 bin kişi için de tahliye emri yayımlandı.

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Ülkede yağışlar nedeniyle 12 nehrin taştığı belirtildi. Bazı sokakların tamamının su altında kaldığını gösteren görüntüler medyaya yansıdı.

Japon yetkililer, seller nedeniyle İşikava'da bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Japonya
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