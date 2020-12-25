HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Japonya'da erkek zannedilen panda yavrusu dişi çıktı

Japonya'da erkek zannedilen panda yavrusu dişi çıktı

25.12.2020 14:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Japonya'da erkek zannedilen panda yavrusu dişi çıktı

Adventure World hayvanat bahçesi, geçen ay doğan yavru pandanın cinsiyetinin belirlenmesinde hata yapıldığını, pandanın aslında dişi olduğunu duyurdu. Aynı hayvanat bahçesi, 2005 yılında da benzer bir hata yapmıştı.

Japonya'da bir hayvanat bahçesi, geçen ay dünyaya gelen bir panda yavrusunun cinsiyet tespitinde hata yaptıklarını açıkladı.

Tatil kasabası Shirahama'da bulunan Adventure World adlı hayvanat bahçesinde 22 Kasım'da doğduğunda erkek sanılan panda yavrusunun aslında dişi olduğu belirlendi.

NEDEN HATA YAPILDI?

Yavru panda, anüsü ile idrar deliği arasındaki mesafenin normal olarak dişi pandalarındakinden daha uzun olması nedeniyle erkek zannedilmişti.

Ancak hayvanat bahçesi çalışanları, bu hafta yaptıkları muayene sonucunda yavruda testis bulamayınca hata yaptıklarını anladı.

‘DOĞUMDA TESPİT ETMEK ZOR’

Hayvanat bahçesi yetkilisi Tatsuko Nakao, pandaların gelişmemiş üreme organlarıyla doğdukları nedeniyle cinsiyet tespitinin yapılmasının zor olduğunu söyledi.

Doğduğunda 157 gram olan pandanın bir ay sonra bir kilo ağırlığını geçerken, vücudundaki siyah ve beyaz renkler de daha belirlenemeye başladı.

İLK KEZ DEĞİL

Adventure World 2005 yılında da benzer bir hata yapmıştı. Doğan erkek bir yavrunun dişi olduğunu duyurmuştu.

1940'ta da 'üreme çifti' olmaları amacıyla ABD'ye getirilen ilk pandaların ikisinin de erkek olduğu daha sonra anlaşılmıştı.

Benzer bir olay yine 1941 yılında, Bronx Hayvanat Bahçesi'nde yaşandı; Pan-dee ve Pan-dah ikilisinin de dişi olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Uzaydan yeni gelen gizemli sinyal internete sızdı!Uzaydan yeni gelen gizemli sinyal internete sızdı!
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Evlendiği seks bebeğini ayı dolmadan kırdı!

Evlendiği seks bebeğini ayı dolmadan kırdı!

Uzaydan yeni gelen gizemli sinyal internete sızdı!

Uzaydan yeni gelen gizemli sinyal internete sızdı!

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Üsküdar'da motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada

Market çalışanına hırsız şoku! Kaşla göz arasında böyle çaldı

'Pes' dedirten olay! Müşteri kılığında girip...

İmkansız yerlere inşa edilen 8 ev

İmkansız yerlere inşa edilen 8 ev

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.