Japonya'da erkek zannedilen panda yavrusu dişi çıktı

Japonya'da bir hayvanat bahçesi, geçen ay dünyaya gelen bir panda yavrusunun cinsiyet tespitinde hata yaptıklarını açıkladı.

Tatil kasabası Shirahama'da bulunan Adventure World adlı hayvanat bahçesinde 22 Kasım'da doğduğunda erkek sanılan panda yavrusunun aslında dişi olduğu belirlendi.

NEDEN HATA YAPILDI?

Yavru panda, anüsü ile idrar deliği arasındaki mesafenin normal olarak dişi pandalarındakinden daha uzun olması nedeniyle erkek zannedilmişti.

Ancak hayvanat bahçesi çalışanları, bu hafta yaptıkları muayene sonucunda yavruda testis bulamayınca hata yaptıklarını anladı.

‘DOĞUMDA TESPİT ETMEK ZOR’

Hayvanat bahçesi yetkilisi Tatsuko Nakao, pandaların gelişmemiş üreme organlarıyla doğdukları nedeniyle cinsiyet tespitinin yapılmasının zor olduğunu söyledi.

Doğduğunda 157 gram olan pandanın bir ay sonra bir kilo ağırlığını geçerken, vücudundaki siyah ve beyaz renkler de daha belirlenemeye başladı.

İLK KEZ DEĞİL

Adventure World 2005 yılında da benzer bir hata yapmıştı. Doğan erkek bir yavrunun dişi olduğunu duyurmuştu.

1940'ta da 'üreme çifti' olmaları amacıyla ABD'ye getirilen ilk pandaların ikisinin de erkek olduğu daha sonra anlaşılmıştı.

Benzer bir olay yine 1941 yılında, Bronx Hayvanat Bahçesi'nde yaşandı; Pan-dee ve Pan-dah ikilisinin de dişi olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı.

