Japonya’da evlenecek çiftler 5000 dolar hibe

Önümüzdeki Nisan ayından itibaren Japon hükümeti, ülkede düşen doğum oranını artırmak amacıyla yeni evlilere 600.000 yen, yani 5.660 dolar vermeye başlayacak.
Japon haber ağı TBS News’e göre verilmesi planlanan hibenin yeni evlilerin kira gibi masraflarının karşılanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.
Bu uygulama, Japonya’da evlilikleri teşvik etmek için yapılan ilk uygulama değil. Japonya’da yaklaşık 281 belediye, her iki eşin de 34 yaşın altında olması ve hane gelirinin 4.8 milyon yen, yani 45.681 dolardan az olması durumunda yeni evlilere 300 bin yen yani 2.855 dolarlık bir hibe desteği sunuyor.
Nisan ayındaki uygulamada ise hane geliri 5.4 milyon yen, yani 51.393 doların altında olan ve 39 yaşını aşmamış çiftler hibeden faydalanabilecek.
Japonya, düşük doğum oranıyla uzun süredir mücadele ediyor. CNN, geçen yıl ülkede doğan bebek sayısının 1899’da ilk tutulan doğum kayıtlarından bu yana en düşük seviyeye ulaştığını bildirdi. Doğum oranlarındaki düşüş ise büyük ölçüde Japonların geç yaşta evlenmesi ve bekar kalma eğilimi göstermesine bağlanıyor.
Japan Times’ın haberine göre Japonya’da yaşı 20 ila 49 arasında olanların dörtte biri hala bekar. Eğitim ve araştırma kuruluşu East-West Center’a göre daralan istihdam fırsatları ve kaynak eksikliği Japon erkeklerinin evlilik beklentilerini doğrudan etkiliyor.
Japonya’da birçok erkek geçici işlerde çalışıyor; bu da onların kadınlar tarafından tercih edilirliğini etkiliyor. Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nde profesör olan Ryosuke Nishida, The Atlantic’e yaptığı açıklamada “Eğer okuldan mezun olmuşsanız ve hala bir iş bulamamışsanız insanlar sizin başarısız olduğunuzu düşünür” diyerek Japonya’daki bakış açısına dair bir değerlendirmede bulundu.
Japonya’da düşük doğum oranının bir başka nedeni olarak ise kadınların iş ve çocuk bakımı arasında karşılaştığı zorluklar gösteriliyor. New York Times’e göre Japonya’da haftada 49 saatten fazla çalışan kadınlar, haftada 25 saatini ev işlerine ayırıyor. Eşlerinin ev işlerine ayırdığı süre ise ortalamada beş saatten az.
Japon hükümeti ise iş ve yaşam dengesi politikaları üretmek, ücretsiz okul öncesi eğitim desteği vermek gibi uygulamalar sayesinde bu sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor.
BBC’ye göre 65 yaş ve üstü, toplam nüfusun %28’ini oluşturuyor. Dolayısıyla Japonya, yaşlı bir ülke olarak kabul ediliyor. Şu an 126 milyon olan nüfusun 2065 yılında 88 milyona düşmesi bekleniyor.