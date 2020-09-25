Japonya’da evlenecek çiftlere 5 bin dolar hibe

Önümüzdeki Nisan ayından itibaren Japon hükümeti, ülkede düşen doğum oranını artırmak amacıyla yeni evlilere 600.000 yen, yani 5.660 dolar vermeye başlayacak.

Japon haber ağı TBS News’e göre verilmesi planlanan hibenin yeni evlilerin kira gibi masraflarının karşılanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu uygulama, Japonya’da evlilikleri teşvik etmek için yapılan ilk uygulama değil. Japonya’da yaklaşık 281 belediye, her iki eşin de 34 yaşın altında olması ve hane gelirinin 4.8 milyon yen, yani 45.681 dolardan az olması durumunda yeni evlilere 300 bin yen yani 2.855 dolarlık bir hibe desteği sunuyor.

Nisan ayındaki uygulamada ise hane geliri 5.4 milyon yen, yani 51.393 doların altında olan ve 39 yaşını aşmamış çiftler hibeden faydalanabilecek.

Japonya, düşük doğum oranıyla uzun süredir mücadele ediyor. CNN, geçen yıl ülkede doğan bebek sayısının 1899’da ilk tutulan doğum kayıtlarından bu yana en düşük seviyeye ulaştığını bildirdi. Doğum oranlarındaki düşüş ise büyük ölçüde Japonların geç yaşta evlenmesi ve bekar kalma eğilimi göstermesine bağlanıyor.