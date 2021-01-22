Japonya’da kendini kiralayan adam hiçbir şey yapmama hizmeti sunuyor

Tokyo’da yaşayan Shoji Morimoto, Twitter hesabından iş modelini açıkladı. Morimoto’nun Twitter hesabındaki kişisel bilgiler kısmında “Size hiçbir şey yapmayan bir kişi (ben) temin edebilirim. Yemek, içmek ve sorulara zorluk çıkarmadan yanıt vermek dışında hiçbir şey yapmam” açıklaması yer alıyor.
Morimoto kendisini tam olarak satıyor gibi görünmese de 37 yaşındaki adam Haziran 2018’den beri bu tuhaf iş tanımına 3000’in üzerinde talep almış.
Başlangıçta hizmetini ücretsiz sunan Morimoto, gelen yoğun talep üzerine verdiği hizmet için 10.000 yen (715 TL) ve yanısıra seyahat, yemek gibi masrafları da talep ediyor.
Osaka Üniversitesi’nde fizik alanında lisansüstü diploması bulunan ve evli olan ve The Mainichi’ye konuşan Morimoto “Ben arkadaşlık hizmeti sunmuyorum. İlişkilerde insanlar için rahatsız edici olabilen şeylerden uzağım ama insanların yalnızlık duygusunu uzaklaştırabilirim. Birisi bir şey yapmaya çalıştığında, bence yapılabilecek en iyi şey olduğun yerde kalarak işleri daha da zorlaştırmamak” dedi.
Morimoto’nun sunduğu hizmetler için anlaşılan gerçekten talep var; çünkü Twitter’da şimdiden 267 bin takipçisi bulunuyor.
Morimoto, bir erkekle buluştuğu zaman yanında durmasını istediği bir müşterisinin kendisin 10 kez kiraladığını ve aşkla ilgili arkadaşlarına anlatamadığı düşüncelerini kendisiyle paylaştığını söyledi.
Diğer müşterileri de Morimoto’ya çok sayıda methiyeler düzdü. Bir kişi “Sürekli görüşmek zorunda olmadığımız ama istediğİm zaman ulaşabileceğim kadar güvenli bir mesafede durmayı sürdürebilen birisiyle konuşabilmek çok güzel” dedi.
Başka biri ise “Hastaneye gitmem gerekiyordu ama bu konuda tembellik ettim, o benimle geldiği için ben de gidebildim” dedi.