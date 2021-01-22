Japonya’da kendini kiralayan adam hiçbir şey yapmama hizmeti sunuyor

Tokyo’da yaşayan Shoji Morimoto, Twitter hesabından iş modelini açıkladı. Morimoto’nun Twitter hesabındaki kişisel bilgiler kısmında “Size hiçbir şey yapmayan bir kişi (ben) temin edebilirim. Yemek, içmek ve sorulara zorluk çıkarmadan yanıt vermek dışında hiçbir şey yapmam” açıklaması yer alıyor.

Morimoto kendisini tam olarak satıyor gibi görünmese de 37 yaşındaki adam Haziran 2018’den beri bu tuhaf iş tanımına 3000’in üzerinde talep almış.

MASRAFLARI DA MÜŞTERİLER ÖDÜYOR

Başlangıçta hizmetini ücretsiz sunan Morimoto, gelen yoğun talep üzerine verdiği hizmet için 10.000 yen (715 TL) ve yanısıra seyahat, yemek gibi masrafları da talep ediyor.

Osaka Üniversitesi’nde fizik alanında lisansüstü diploması bulunan ve evli olan ve The Mainichi’ye konuşan Morimoto “Ben arkadaşlık hizmeti sunmuyorum. İlişkilerde insanlar için rahatsız edici olabilen şeylerden uzağım ama insanların yalnızlık duygusunu uzaklaştırabilirim. Birisi bir şey yapmaya çalıştığında, bence yapılabilecek en iyi şey olduğun yerde kalarak işleri daha da zorlaştırmamak” dedi.